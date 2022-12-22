شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيما نداى يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلى في الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل السنغالي إبراهيما نداي لاعب الزمالك، برنامجه التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق على هامش المران الجماعي للأبيض اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وخاض نداي مجموعة من التدريبات التأهيلية تحت إشراف عمرو المطراوي اخصائي التأهيل بالجهاز الطبي الفريق، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

بينما خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الأساسيين الذي خاضوا مباراة حرس الحدود الأخيرة في الدوري فقرة تأهيلية خفيفة على هامش المران الجماعي للأبيض اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وأدت المجموعة الأساسية تدريبات تأهيلية واستشفائية ، بجانب فقرة فنية إضافية من خلال تقسيمة مصغرة بناء على قرار البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم الأحد المقبل على ستاد عثمان أحمد عثمان، في إطار مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الفريق حصل على راحة من التدريبات بالأمس عقب الفوز على حرس الحدود برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.