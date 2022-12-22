شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يستدعي مدافع هوفنهايم الألماني تيبو جبريال والان مع تفاصيل الخبر
وانضم تيبو جبريال لصفوف منتخب الناشئين مواليد 2006 لأول مرة وشارك في مباريات تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للناشئين "الجزائر 2023".
واستدعي الجهاز الفني 30 لاعبا للمعسكر الذى انطلق أول أمس الثلاثاء وهم: في حراسة المرمى :أحمد نادر السيد وكريم أحمد نبيل ومصطفي مخلوف ومحمد عادل أمين، وفي الدفاع: عبد الرحمن رشدان ومحمد كمال و عمر فايد وعبد الرحمن جودة و يوسف شعبان وإياد العسقلاني و كريم الدبيس و أحمد رضا و محمد حمدي.
تيبو جبريال من مواليد 2 يناير 2006 من أب ألماني وأم مصرية ويلعب فى فريق هوفنهايم الألماني والذي انضم اليه قادما من فرانكفورت الألماني في 2021.
ويجيد جبريال اللعب في مركزي المدافع وخط الوسط المدافع ويمتلك إمكانيات فنية وبدنية جيدة وإتقان ضربات الرأس وتسديد ركلات الجزاء.
وخاض تيبو بقميص هوفنهايم بدوري تحت 17 عاما الموسم الجاري 8 مباريات بمعدل 662 دقيقة صنغ خلالهم هدف وحيد.