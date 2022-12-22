منتخب الشباب يستدعي مدافع هوفنهايم الألماني تيبو جبريال

القاهرة - سامية سيد - استدعى منتخب الشباب بقيادة محمود جابر ، اللاعب تيبو جبريال مدافع هوفنهايم الألماني للانضمام للمعسكر المقام حاليا ضمن خطة الاستعداد لبطولة أمم أفريقيا تحت 20 سنة.

وانضم تيبو جبريال لصفوف منتخب الناشئين مواليد 2006 لأول مرة وشارك في مباريات تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للناشئين "الجزائر 2023".

واستدعي الجهاز الفني 30 لاعبا للمعسكر الذى انطلق أول أمس الثلاثاء وهم: في حراسة المرمى :أحمد نادر السيد وكريم أحمد نبيل ومصطفي مخلوف ومحمد عادل أمين، وفي الدفاع: عبد الرحمن رشدان ومحمد كمال و عمر فايد وعبد الرحمن جودة و يوسف شعبان وإياد العسقلاني و كريم الدبيس و أحمد رضا و محمد حمدي.

وضم محمود جابر في خط الوسط: خالد عوض ونور علاء الدين وأحمد رشدي وأحمد بيومي ومحمد فارس وميدو نبيل وماجد هاني وطارق علاء وأحمد عبد الرحيم ايشو و يوسف العزب ومصطفي أشرف، وفي الهجوم: أحمد شريف و محمود مرسي و صلاح باشا ويوسف حسن وعبد الرحمن زكي وأحمد نادر حواش.