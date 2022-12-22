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7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت المصرية اليوم الخميس 22/12/2022 ، العديد من الاخبار الهامة والتي جاء في مقدمتها ، تقارير: الأهلى يفاوض موهبة النجم الساحلى لتدعيم صفوفه فى يناير، وفريال أشرف بطلة الكاراتيه تحتفل بزفافها اليوم، ومنتخب الكرة الطائرة الشاطئية يتأهل إلى المربع الذهبى ببطولة المنطقة الخامسة بوروندى

 

تقارير: الأهلى يفاوض موهبة النجم الساحلى لتدعيم صفوفه فى يناير

كشفت تقارير صحفية تونسية أن النادى الأهلى دخل فى مفاوضات مع النجم الساحلى التونسى من أجل التعاقد مع نجمه الصاعد.

فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه تحتفل بزفافها وسط حضور لاعبى الكاراتيه اليوم.

تأهل منتخب مصر للكرة الطائرة الشاطئية رجال وسيدات إلى المربع الذهبى فى منافسات بطولة المنطقة الخامسة، المقامة حاليا فى بوروندى.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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