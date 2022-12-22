7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

كشفت تقارير صحفية تونسية أن النادى الأهلى دخل فى مفاوضات مع النجم الساحلى التونسى من أجل التعاقد مع نجمه الصاعد.

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 22/12/2022 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، تقارير: الأهلى يفاوض موهبة النجم الساحلى لتدعيم صفوفه فى يناير، وفريال أشرف بطلة الكاراتيه تحتفل بزفافها اليوم، ومنتخب الكرة الطائرة الشاطئية يتأهل إلى المربع الذهبى ببطولة المنطقة الخامسة بوروندى

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محمد يوسف

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