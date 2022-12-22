شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتأكد من جاهزية محمد عبد المنعم للمشاركة أساسيا في مباراة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجهاز الطبي بالأهلي، على جاهزية محمد عبد المنعم مدافع الأحمر للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه عقب تعافيه من شكواه بآلام في الركبة خلال الأيام الماضية.

ويشارك محمد عبد المنعم في تدريبات الأهلي غدا الجمعة، عقب تعافية من الإصابة بآلام في الركبة، حيث خاض اللاعب تدريبات تأهيليلة رفقة زميله طاهر محمد طاهر على هامش تدريبات الأهلي الجماعية .

وغاب محمد عبد المنعم عن مباراة فريقه الأخيرة ضد فاركو بسبب الإيقاف، قبل أن ينتهي الإيقاف ويصبح متاحا أمام الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر للمشاركة الأساسية في مباراة سموحة.

ويستعد فريق الأهلى لمباراته أمام سموحة يوم الأحد المقبل على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى المصرى، حيث يتربع على قمة الدورى برصيد 22 نقطة جمعها من 7 انتصارات وتعادل وحيد.

ويغيب عن الأهلى فى مباراة سموحة كل من طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو للإصابة وعمار حمدي لعدم الجاهزية، فيما يستعيد جهود محمد عبد المنعم بعد انتهاء إيقافه في مباراة فريقه الأخيرة ضد فاركو.

ويحصل فريق الكرة بالنادى الأهلى على راحة من التدريبات اليوم الخميس، بعدما استأنف الفريق تدريباته أمس دون راحة في بداية الاستعداد لمباراة سموحة المقرر لها الأحد المقبل في الدوري الممتاز باستاد السلام، وتدرب الفريق أمس عقب مباراة فاركو التى أقيمت مساء الثلاثاء وحقق فيها الأهلى فوزاً صعباً في اللحظات الأخيرة بهدفين لهدف.