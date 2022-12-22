شكرا لقرائتكم خبر عن الفيوم "بدون حارس" يهزم كيما بمجموعة الصعيد وبترول أسيوط يواصل نزيف النقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حقق فريق الفيوم فوزا صعبا على كيما أسوان بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الأسبوع الحادى عشر من مجموعة الصعيد في القسم الثانى.

شهدت مواجهة الفيوم وكيما أسوان العديد من الأحداث الغريبة والتي لا تحدث كثيرا في المستطيل الأخضر، حيث تعرض الحارس الأساسي لنادي الفيوم للإصابة ثم تعرض الحارس البديل محمد قنديل لحالة "بلع اللسان" لينتقل إلى المستشفى، ليشارك المهاجم سامح عاطف بدلا منه ويحتسب الحكم 20دقيقة وقت بدل ضائع، إلا أن الفيوم صمد أمام هجمات كيما لينتزع فوزا صعبا.

وواصل فريق بترول أسيوط نزيف النقاط للأسبوع الثاني ع التوالى، بعدما سقط في فخ التعادل مع مركز شباب طامية بهدف لمثله، ليفقد الصدارة لصالح مصر المقاصة الذي خطف فوزا صعبا على فريق أسمنت أسيوط بهدف نظيف، ليرتقي لصدارة ترتيب مجموعة الصعيد.

وجاءت نتائج مباريات اليوم في مجموعة الصعيد كالتالي:

لافيينا 2 /0 شبان قنا

كيما أسوان 1 /2 الفيوم

الألومنيوم 2 /0 تليفونات بني سويف

مصر المقاصة 1 /0 أسمنت أسيوط

المدينة المنورة 1 /1 المنيا

بترول أسيوط 1 / 1شباب طامية

وتستكمل مباريات الأسبوع الحادى عشر غدا الجمعة بمباراتى ديروط مع النصر للتعدين، وملوى مع فريق الجونة.