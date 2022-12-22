اخبار الرياضه

ناشئات يد الزمالك يهزمن الأهلى 28/ 32 في بطولة الجمهورية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئات يد الزمالك يهزمن الأهلى 28/ 32 في بطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق ناشئات كرة اليد بنادي الزمالك مواليد 2004 على نظيره الأهلي بنتيجة  28/32 باللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم الخميس بصالة الأهلي ،ضمن منافسات المرحلة الثانية من بطولة الجمهورية. 

 

يذكر أن ناشئات اليد  بالزمالك كان تغلبن على  الجزيرة بنتيجة 19/30 بالمباراة السابقة  التي  جمعتهما أمس  الأربعاء بصالة الأهلي.

 

وتضم هذه المرحلة فرق :الزمالك والأهلي والجزيرة.

 

وقرر المدير الفني للفريق منح اللاعبات راحة سلبية غداً الجمعة على أن يستأنف الفريق مرانه الجماعي السبت المقبل استعداداً للمواجهات المقبلة.

ويقود الفريق محمد الأحمر مديراً فنياً.

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا