شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئات يد الزمالك يهزمن الأهلى 28/ 32 في بطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق ناشئات كرة اليد بنادي الزمالك مواليد 2004 على نظيره الأهلي بنتيجة 28/32 باللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم الخميس بصالة الأهلي ،ضمن منافسات المرحلة الثانية من بطولة الجمهورية.

يذكر أن ناشئات اليد بالزمالك كان تغلبن على الجزيرة بنتيجة 19/30 بالمباراة السابقة التي جمعتهما أمس الأربعاء بصالة الأهلي.

وتضم هذه المرحلة فرق :الزمالك والأهلي والجزيرة.

وقرر المدير الفني للفريق منح اللاعبات راحة سلبية غداً الجمعة على أن يستأنف الفريق مرانه الجماعي السبت المقبل استعداداً للمواجهات المقبلة.

ويقود الفريق محمد الأحمر مديراً فنياً.