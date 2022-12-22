شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة فيريرا مع لاعبى الزمالك قبل مواجهة المقاولون في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك جلسة مطولة مع اللاعبين، قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الخميس.

وأشاد فيريرا بالمستوى الذي قدمه الفريق خلال مباراة حرس الحدود ببطولة الدوري، مؤكداً على امتلاك الجميع مستوى أفضل لتقديمه خلال المباريات القادمة ، وأكد فيريرا في حديثه مع اللاعبين على ضرورة غلق ملف مباراة حرس الحدود بشكل نهائي والتركيز فقط على تحقيق الفوز في مواجهة المقاولون العرب والحصول على الثلاث نقاط.

ويدرس فيريرا إجراء تعديلات على تشكيل الزمالك أمام المقاولون العرب فى المباراة المقرر لها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى المصرى المممتاز.

وتتجه النية لدى "البروفيسور" إلى إعادة التونسى حمزة المثلوثى إلى التشكيل الأساسى للفريق الأبيض بعدما غاب عن المشاركة فى المباراة الماضية أمام حرس الحدود التى انتهت بفوز الفارس الأبيض برباعية نظيفة من توقيع أحمد سيد "زيزو" (هدفين) وشيكابالا ويوسف أسامة نبيه، فضلا تغيير بعض مراكز اللاعبين.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة المقاولون العرب يوم الأحد المقبل على ستاد عثمان أحمد عثمان، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من بطولة الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الثانى في ترتيب جدول الدورى المصري الممتاز برصيد 20 نقطة بعد أن خاض 8 مباريات حقق الفوز في 6 مواجهات بينما تعادل في لقاءين ولم يتلق أي هزيمة حيث يبحث الفارس الأبيض عن مواصلة الانتصارات أمام المقاولون العرب يوم الأحد المقبل.