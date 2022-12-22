شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. كأس الملك فهد المسمى الأول لكأس القارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت بطولة كأس القارات عام 1992 تحت اسم كأس الملك فهد، وقام الاتحاد السعودى لكرة القدم برعاية أول بطولتين لها، وفى 1997 اعترفت فيفا بالبطولة كبطولة رسمية، وأدرجتها فى أجندة بطولات الاتحاد الدولى لكرة القدم وتم تغيير مسمى البطولة إلى كأس القارات.

وفى عام 2005 قرر الاتحاد الدولى لكرة القدم إقامة البطولة كل 4 سنوات وذلك باعتمادها بطولة إعدادية لبطولة كأس العالم، بحيث تكون بطولة تنشيطية قبل بطولة كأس العالم بسنة واحدة وفى نفس الدولة المضيفة لبطولة كأس العالم لاختبار تجهيزات البلد المضيف، وأيضا من أجل إتاحة الفرصة لمنتخب البلد المنضم لكأس العالم لخوض أكبر عدد ممكن من المباريات الرسمية.

ويعتبر المنتخب البرازيلى هو أكثر المنتخبات التى أحرزت لقب البطولة برصيد 4 مرات أعوام 1997 و2005 و2009 و2013 يليه المنتخب الفرنسى مرتين عامى 2001 و2003، واستطاعت كل من الأرجنتين والدنمارك والمكسيك وألمانيا إحراز البطولة مرة واحدة أعوام: 1992 و1994 و1999 و2017 على التوالي.

واستطاعت فرق اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) إحراز البطولة 5 مرات، يليها فرق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إحراز البطولة 4 مرات، ثم اتحاد أمريكا الشمالية لكرة القدم برصيد بطولة واحدة.

خلال بطولات كأس القارات، حدث 3 حالات اختارت فيها المنتخبات عدم المشاركة (مرتين لمنتخب ألمانيا ومرة لمنتخب فرنسا) ، المنتخب الألماني أنسحب مرتين، أولها في كأس القارات 1997، بعد فوزه بلقب كأس الأمم الأوروبية 1996 ، وتم استدعاء وصيف البطولة ذاتها وهو التشيك أما الثانية فكانت في كأس القارات 2003 بعدما تأهل كوصيف كأس العالم 2002 وشاركت تركيا ثالث كأس العالم بدلاً عنه في البطولة ، بينما الحالة الثالثة كانت من نصيب المنتخب الفرنسي في كأس القارات 1997، بعد فوزه بلقب كأس العالم 1998 وشارك البرازيل بدلاً عنه كوصيف لبطولتي كأس العالم 1998وكوبا أمريكا 1997

وفى مارس 2019، أعلنت الفيفا إيقاف هذه البطولة والاستعاضة عنها بتوسيع بطولة كأس العالم