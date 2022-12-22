شكرا لقرائتكم خبر عن هانى عبد الله وجهازه المعاون يقودون إنبى أمام أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقود الجهاز الفني المؤقت لفريق إنبى بقيادة الثلاثى هانى عبد الله وأحمد عبد الظاهر وصلاح عاشور الفريق البترولى في مواجهة أسوان بالمباراة المقرر لها بعد غدٍ السبت، على استاد أسوان ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز.

وكلفت إدارة نادى إنبى الثلاثى هانى عبد الله وأحمد عبد الظاهر وصلاح عاشور بالإدارة الفنية للفريق البترولى خلفاً لأحمد كشري الذى تم توجيه الشكر له بعد الخسارة أمام الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف ولحين التعاقد مع مدير فنى جديد.

يعلن مجلس إدارة نادى إنبى عن مدرب الفريق الجديد الذى يخلف أحمد كشري خلال 48 ساعة خصوصاً إن إدارة النادى البترولى لم تستقر حتى آلان على اسم بعينه في ظل العديد من الترشيحات التى طرحت في اليومين الماضيين.

وتفضل إدارة نادى إنبى عدم التسرع في الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد لحين الاستقرار بشكل نهائي على المدرب الجديد والاتفاق معه على كافة التفاصيل المادية والتعاقدية منعاً لإثارة الجدل وعدم التأثير على تركيز اللاعبين.

ودخل الخماسي عماد النحاس وخالد جلال وعبد الحميد بسيونى ومحمد عودة وطارق مصطفى دائرة الترشيحات لتدريب الفريق البترولى حيث تفاضل إدارة النادى البترولى بين الأفضل بينهم والذى يناسب السقف المادى والنهج التي تتبعه الإدارة البترولية في صرف الرواتب.

الجدير بالذكر أن النادى البترولى وجه الشكر لمدرب الفريق أحمد كشري بعد الخسارة أمام الدراويش حيث قاد كشرى الفريق البترولى فى 8 مباريات خلال هذا الموسم، استطاع حصد 6 نقاط فى المركز الخامس عشر بترتيب جدول الدورى المصرى، بعد الفوز فى مباراة والتعادل فى 3 لقاءات والخسارة فى 4 مباريات، سجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلوا 13 هدفا.