تفاصيل تعاقد رونالدو مع النصر السعودي

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تفاصيل صفقة تعاقد الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريق النصر السعودي، والمتوقع إعلانها رسميا خلال الساعات المقبلة.

وكان مانشستر يونايتد قد فسخ عقد كريستيانو رونالدو بالتراضي، عقب إجراء النجم البرتغالي لحوار تلفزيوني مع الصحفي بيرس مورجان، هاجم خلاله إدارة النادي والجهازين الفني السابق والحالي.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن عقد رونالدو سيربطه فريق النصر والمملكة العربية السعودية حتى عام 2030، سنتان ونصف منها كلاعب مع النصر، والباقي كسفير ترشيح السعودية مع مصر واليونان لتنظيم كأس العالم 2030.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مراحل المفاوضات بين الطرفين، حيث قدم النصر عرضه المغري يوم 23 نوفمبر، وبدأ الاتفاق يوم 5 ديسمبر، قبل الإعلان عن أن كريستيانو رونالدو قرر بالفعل اللعب لمدة عامين ونصف في السعودية.

وأوضحت الصحيفة أن الاتفاق تضمن أن يسقط النصر 3 محترفين أجانب من قائمته لتفادي أي خرق للإنفاق المالي، وسيكون كل من الأرجنتيني بيتي مارتنيز والأوزبكي جلال الدين مشاريبوف على رأس المغادرين من قائمة النصر.

وكشفت الصحيفة، أنه على الرغم من أن رونالدو كان على علم بالاتفاق، إلا أنه طلب هامشا زمنيا قبل التوقيع الرسمي.

كما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن رونالدو قرر الانتقال إلى النصر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مشيرة إلى أن النادي السعودي توصل إلى اتفاق نهائي بعد اجتماع مع ممثلي النجم البرتغالي.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، في تقرير لها، "كريستيانو رونالدو سيلعب بصفوف النصر حتى صيف 2025، وهو ما أكدته مصادر من النصر، واعترفوا لأول مرة منذ أسابيع أن الصفقة تمت بالفعل".

وأشارت إلى أن القيمة النهائية للصفقة غير معروفة حتى الآن ولكن راتب رونالدو لن يصل إلى 200 مليون يورو في الموسم الواحد كما تردد مؤخرًا.

وأفاد التقرير، أن القميص رقم 7 المفضل لرونالدو ينتظره حاليًا في النصر السعودي، حيث لا يوجد لاعب يحمل هذا الرقم في الوقت الحالي بالنادي.