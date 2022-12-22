شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يحتج رسميا على حكم مباراة المقاولون ويطالب بحكام دوليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا للاتحاد المصري لكرة القدم، أعربت خلاله عن احتجاجها التام على حكم مباراته أمام المقاولون " محمد العتباني " وكذلك حكم تقنية الفيديو " عبد العزيز السيد " وذلك بعد الأخطاء العديدة والمؤثرة التي وقع فيها الثنائي خلال المباراة والتي تسببت في تغيير نتيجة المباراة خاصة باحتساب الهدف الأول للمقاولون والذي جاء من تسلل واضح للغاية أجمع عليه كافة خبراء كرة القدم ، وهو الأمر الذي يلقي بظلاله حول مدى تطور أجهزة تقنية الفيديو المستخدمة وتأثير ذلك على نتائج المباريات.

وطالبت إدارة النادي المصري في خطابها للاتحاد أيضًا بضرورة تعيين حكام دوليين لمباريات الفريق المقبلة سواء لحكام الساحة أو حكام تقنية الفيديو وذلك لضمان الحفاظ على حقوق النادي ومنع إثارة البلبلة لدى الجماهير.

ورفض حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري، منح لاعبيه أي راحة عقب التعادل أمس الأربعاء، مع المقاولون العرب بهدفين لمثلهما في الجولة الثامنة من عمر دوري رابطة الأندية المصرية، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد السويس الجديد وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

ومن المقرر أن يستأنف النادي المصري تدريباته اليوم الخميس، استعداد للمباراة المقبلة بالجولة التاسعة من عمر دوري رابطة الأندية المصرية، والتي تجمع المصري بنظيره النادي الإسماعيلي، يوم الأحد المقبل.

ورفع النادي المصري رصيده إلى النقطة الثامنة، ليحتل المركز العاشر في جدول المسابقة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 8 مباريات، فاز في واحدة وتعادل في 5 لقاءات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 10 أهداف أخرى.

يذكر أن النادي الإسماعيلي كان قد حقق أول انتصاراته في الدوري بالفوز في لقاء الجولة الماضية على إنبي بهدف نظيف، حيث يحتل الدراويش المركز الـ 14 في جدول المسابقة برصيد 6 نقاط.

من جانبه، يرى إبراهيم حسن، مدير الكرة بالنادي المصري، أن التعادل أمام المقاولون العرب بالدوري المصري الممتاز نتيجة مرضية والتأخر ثم العودة للمباراة أمر مبشر للفريق.

وقال إبراهيم حسن خلال تصريحاته عقب المباراة التي أقيمت بالجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز أن هناك تقدما وتطورا كبيرا في أداء اللاعبين وتصاعدا في الأداء رغم الغيابات.

وأشار مدير الكرة بالنادي المصري إلى أن الفترة القادمة ستشهد تطورات وتقدما كبيرا في الأداء بعد تدعيمات الفريق بفترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأشاد إبراهيم حسن بمستوي محمد فوزي جاد اللاعب الشاب، وأنه لاعب واعد شاب، وأنهم كجهاز فني بقيادة حسام حسن لا يخشون الدفع بالنادي.