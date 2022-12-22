اخبار الرياضه

7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت المصرية اليوم الخميس 22/12/2022 ، العديد من الاخبار الهامة والتي جاء في مقدمتها ، تقارير: الأهلى يفاوض موهبة النجم الساحلى لتدعيم صفوفه فى يناير، وفريال أشرف بطلة الكاراتيه تحتفل بزفافها اليوم، ومنتخب الكرة الطائرة الشاطئية يتأهل إلى المربع الذهبى ببطولة المنطقة الخامسة بوروندى

 

تقارير: الأهلى يفاوض موهبة النجم الساحلى لتدعيم صفوفه فى يناير

كشفت تقارير صحفية تونسية أن النادى الأهلى دخل فى مفاوضات مع النجم الساحلى التونسى من أجل التعاقد مع نجمه الصاعد.

فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه تحتفل بزفافها وسط حضور لاعبى الكاراتيه اليوم.

تأهل منتخب مصر للكرة الطائرة الشاطئية رجال وسيدات إلى المربع الذهبى فى منافسات بطولة المنطقة الخامسة، المقامة حاليا فى بوروندى.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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