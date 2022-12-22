7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 22/12/2022 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، تقارير: الأهلى يفاوض موهبة النجم الساحلى لتدعيم صفوفه فى يناير، وفريال أشرف بطلة الكاراتيه تحتفل بزفافها اليوم، ومنتخب الكرة الطائرة الشاطئية يتأهل إلى المربع الذهبى ببطولة المنطقة الخامسة بوروندى

تقارير: الأهلى يفاوض موهبة النجم الساحلى لتدعيم صفوفه فى يناير

كشفت تقارير صحفية تونسية أن النادى الأهلى دخل فى مفاوضات مع النجم الساحلى التونسى من أجل التعاقد مع نجمه الصاعد.

فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه تحتفل بزفافها وسط حضور لاعبى الكاراتيه اليوم.