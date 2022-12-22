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كلاتنبيرج يجتمع بالحكام وتكريم أبوالرجال بعد مشاركته في مونديال قطر

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القاهرة - سامية سيد -  

 

عقد الإنجليزي مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم ،  اجتماعًا مع حكام الدورى الممتاز و حكام تقنية الفيديو بمقر الإتحاد، لتحليل أبرز الحالات التحكيمية خلال الأسابيع الماضية .

و استعرض  كلاتنبيرج فيديوهات لأبرز الحالات الجدلية و تناقش مع الحكام و فيها، كما أشاد بمستوى الحكام على مدار الجولات السابقة من حيث التحركات داخل الملعب و اتخاذ القرارات الصحيحة فى الوقت المناسب  .

وقامت لجنة الحكام بتكريم محمود أبوالرجال، على الأداء الذى ظهر به خلال مشاركته فى إدارة مبارايات كأس العالم قطر 2022  . 

حضر الاجتماع أحمد أبو العلا و تامر درى و محمد فاروق و أيمن دجيش، وسعيد عبد الغفار، ومجدى رزق  أعضاء لجنة الحكام.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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