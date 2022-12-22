شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يفتح خطوط اتصال مع محمد حلمى لتولى تدريب الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر أن مسئولو نادى إنبى فتحوا خطوط اتصال مع محمد حلمى المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك لتولى تدريب الفريق البترولى خلفاً لـ أحمد كشري الذى تم توجيه الشكر له بعد الخسارة أمام الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية.

ويعلن مجلس إدارة نادى إنبى عن مدرب الفريق الجديد الذى يخلف أحمد كشرى خلال 48 ساعة، خصوصاً أن إدارة النادى البترولى لم تستقر حتى الآن على اسم بعينه في ظل العديد من الترشيحات التى طرحت في اليومين الماضيين.

وتفضل إدارة نادى إنبى عدم التسرع في الإعلان عن اسم المدير الفنى الجديد لحين الاستقرار بشكل نهائى على المدرب الجديد والاتفاق معه على كل التفاصيل المادية والتعاقدية منعاً لإثارة الجدل وعدم التأثير على تركيز اللاعبين.

جدير بالذكر أن النادى البترولى وجه الشكر لمدرب الفريق أحمد كشري بعد الخسارة أمام الدراويش حيث قاد كشرى الفريق البترولى فى 8 مباريات خلال هذا الموسم، استطاع حصد 6 نقاط فى المركز الخامس عشر بترتيب جدول الدورى المصرى، بعد الفوز فى مباراة والتعادل فى 3 لقاءات والخسارة فى 4 مباريات، سجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلوا 13 هدفا.

ويحتل إنبى المركز الـ15 في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز بعد خوضه لـ8 مباريات جمع منها 6 نقاط فقط بعد الفوز في لقاء وحيد كان أمام البنك الأهلى والتعادل في 3 مواجهات وخسارة 4 لقاءات كان أخرها أمام الإسماعيلى في الجولة الماضية من الدوري.