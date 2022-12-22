شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يدخل فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق غزل المحلة تحت قيادة بابا فاسيليو المدير الفني للفريق، في معسكر مغلق ، استعدادا لمواجهة فاركو فى بطولة الدورى، على استاد غزل المحلة، والمقرر إقامتها فى الخامسة من مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدورى المصرى.
وطالب بابا فاسيليو المدير الفني لغزل المحلة ، من اللاعبين العودة إلي مواصلة النتائج المميزة وتحقيق الفوز علي فاركو والتعلم من الأخطاء في مباراة فيوتشر الماضية والتي انتهت بخسارة الفريق بهدف نظيف .
وتلقى فريق غزل المحلة الهزيمة أمام فيوتشر بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز أحرزه اللاعب باسم على في الدقيقة 18.
ويحتل فريق غزل المحلة المركز الخامس بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 16 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى 5 مباريات والهزيمة في مباريتان والتعادل في مباراة واحدة.