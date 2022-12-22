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غزل المحلة يدخل فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة فاركو

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القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق غزل المحلة تحت قيادة بابا فاسيليو المدير الفني للفريق، في معسكر مغلق ، استعدادا لمواجهة فاركو فى بطولة الدورى، على استاد غزل المحلة، والمقرر إقامتها فى الخامسة من مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدورى المصرى.

وطالب بابا فاسيليو المدير الفني لغزل المحلة ، من اللاعبين العودة إلي مواصلة النتائج المميزة وتحقيق الفوز علي فاركو والتعلم من الأخطاء في مباراة فيوتشر الماضية والتي انتهت بخسارة الفريق بهدف نظيف .

ويسعى اليوناني بابا فاسيليو لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال مباراة فيوتشر السابقة للعودة مرة أخرى للانتصارات والدخول في المربع الذهبى لبطولة الدورى المصرى الممتاز.

 

وتلقى فريق غزل المحلة الهزيمة أمام فيوتشر بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز أحرزه اللاعب باسم على في الدقيقة 18.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الخامس بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 16 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى 5 مباريات والهزيمة في مباريتان والتعادل في مباراة واحدة.

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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