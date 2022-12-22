شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يدخل فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق غزل المحلة تحت قيادة بابا فاسيليو المدير الفني للفريق، في معسكر مغلق ، استعدادا لمواجهة فاركو فى بطولة الدورى، على استاد غزل المحلة، والمقرر إقامتها فى الخامسة من مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدورى المصرى.

وطالب بابا فاسيليو المدير الفني لغزل المحلة ، من اللاعبين العودة إلي مواصلة النتائج المميزة وتحقيق الفوز علي فاركو والتعلم من الأخطاء في مباراة فيوتشر الماضية والتي انتهت بخسارة الفريق بهدف نظيف .

ويسعى اليوناني بابا فاسيليو لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال مباراة فيوتشر السابقة للعودة مرة أخرى للانتصارات والدخول في المربع الذهبى لبطولة الدورى المصرى الممتاز.