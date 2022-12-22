شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الاتحاد السكندرى يتعاهدون على الفوز أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاهد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى على الفوز أمام سيراميكا بعدما حصلوا على وعد بالإفراج عن مستحقاتهم المالية، بعد إيقافها خلال الفترة الماضية بقرار من محمد مصيلحى رئيس النادى، وبالتحديد بعد الخسارة من الأهلى بثلاثية نظيفة فى المباراة التى أقيمت ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

واشترط مسئولو الاتحاد السكندرى على اللاعبين مواصلة الانتصارات بعد الفوز في المباراتين الماضيتين أمام فاركو وسموحة على الترتيب واستكمالها أمام سيراميكا في المباراة التي تجمع الفريقين غداً الجمعة على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع السادس من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز.

وأكد مسئولو الاتحاد السكندرى للاعبى سيد البلد أنه حال الفوز على سيراميكا وتحقيق الانتصار الثالث على التوالي ستقوم الإدارة بالإفراج عن مستحقاتهم المالية، وذلك بالاتفاق مع الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني لزعيم الثغر.

ويحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 15 نقطة حيث تمكن من الفوز في 5 مباريات و الهزيمة في 3 مباريات،واستعاد التوازن بعد تلقيه 3 خسائر متتالية أمام المحلة وفيوتشر والأهلى.

ويلتقى فريق الاتحاد السكندرى مع نظيره سيراميكا ضمن مباريات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و التي المقرر إقامتها على ستاد الإسكندرية غداً الجمعة في تمام الساعة الخامسة مساء.

وتبحث كتيبة سيد البلد بقيادة الصربي زوران مانولوفيتس لمواصلة العروض القوية وتحقيق الانتصار الثالث على التوالي أمام سيراميكا والتقدم في جدول ترتيب الدورى المصري الممتاز خصوصاً أنه من المتوقع قوة المباراة وحملها طابع الإثارة والندية بين الفريقين.