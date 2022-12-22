شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن قرعة بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

س : متى ينطلق حفل قرعة بطولة أمم افريقيا للشباب ؟

ج : ينطلق الحفل في تمام السابعة مساء غد الجمعة بحضور وفود المنتخبات المشاركة في البطولة.

س : أين يقام الحفل؟

ج: يقام الحفل في مركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" بمدينة السادس من أكتوبر.

س: ما المنتخبات المشاركة في البطولة؟

ج : تقام البطولة في مصر خلال شهري فبراير ومارس المقبلين، بمشاركة 12 منتخبات نيجيريا -بنين-السنغال-جامبيا-زامبيا-موزمبيق-اوغندا-جنوب السودان-تونس -وسط أفريقيا - جمهورية الكونغو بجانب مصر البلد المستضيف.

س : كيف تم الترتيب لحفل القرعة ؟

ج : تفقدت لجنة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف"، مقر مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، وكان في استقبال اللجنة وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة والدكتور مصطفي عزام مدير مركز المنتخبات الوطنية وشعبان بسطاوي مدير العلاقات العامة باتحاد الكرة ومسئولي شركة برزنتيشن، وتم وضع اللمسات الأخيرة على كل ما يتعلق ببرنامج حفل القرعة.