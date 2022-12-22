شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يبدأ استعداداته للزمالك فى الجولة التاسعة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق المقاولون العرب بقيادة شوقى غريب المدير الفنى للفريق، استعداداته لمواجهة نادى الزمالك، حيث أغلق جهاز المقاولون صفحة مباراة المصرى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثلهما، للتركيز على اللقاء المرتقب مع الفريق الأبيض.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة نادى الزمالك يوم الأحد المقبل، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة دورى رابطة الأندية المصرية.

وأكد شوقى غريب أنه كان يسعى لتحقيق الفوز على المصرى البورسعيدى فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الأربعاء، ببطولة الدورى المصرى الممتاز وانتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما، وقال شوقى غريب إن المقاولون كان يستهدف الثلاث نقاط من البداية، ففى بعض الأوقات اللاعب المصري يكون حريصَا بعض الشىء على ألا يدخل مرماه أهداف لذلك يتراجع، وفى النهاية المباراة كانت جيدة، مشيرا إلى أنه مان يتمنى الفوز والوصول للنقطة 13.

وأضاف مدرب المقاولون أن النتيجة كانت عادلة، لأن لاعبى المقاولون لم يكن عندهم الجرأة ليسجلوا أهداف أخرى أمام المصرى وبالتالى استقبلوا هدف التعادل، والتعادل كان بعد مباراة هجومية للفريقين.

وأكد غريب أن المقاولون العرب يبنى فريقا، بعدما عانى فى آخر موسمين للهروب من الهبوط، ولا يريد أن يستمر هذا الأمر، بل يريد أن يرتقي لمركز يليق بالنادي، لكن في الموسم القادم بعد اكتساب الخبرات والنزول بمستوى الأعمار نقدم شكل أفضل، مشيراً إلى أنه اعتاد على ضغط المباريات، ويجري تغييرات خوفًا من الإجهاد، ويتمنى في المرحلة المُقبلة أن يصل بالمستوى لأفضل من ذلك.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 11 نقطة بعدما خاض ذئاب الجبل 8 مباريات، حيث فاز المقاولون في مباراتين وتعادلوا في 5 لقاءات وتلقوا الهزيمة مرة واحدة، وسجل لاعبوا المقاولون 8 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف أيضا.