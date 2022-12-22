تصنيف فيفا: المغرب تقفز إلى المركز 11 عالمياً البرازيل في الصدارة والأرجنتين إلى الوصافة

حافظ المنتخب البرازيلي على صدارة التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فيما صعد المنتخب الأرجنتيني إلى الوصافة واحتل المنتخب المغربي المركز 11 عالمياً.



وفي ما يلي ترتيب المنتخبات:

1 – البرازيل

2 – الأرجنتين

3 – فرنسا

4 – بلجيكا

5 – إنكلترا

6 – هولندا

7- كرواتيا

8 – إيطاليا

9 – البرتغال

10 – إسبانيا

11- المغرب





ترتيب المنتخب العربية:



1 – المغرب (11 عالمياً)

2- تونس (30 عالمياً)

3 – مصر (39 عالمياً)

4 – الجزائر (40 عالمياً)

5 – السعودية (49 عالمياً)

6 – قطر (60 عالمياً)