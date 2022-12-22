شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير.. ضغوط قوية على مورينيو لتولي تدريب البرتغال خلفًا لسانتوس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة" أي بولا" البرتغالية أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الأكثر حظوظًا لتولي مهمة البرتغال بشكل رسمي، حيث أكدت أن المدرب حصد على أكثر من 40٪ للأصوات الجماهيرية والتى ترغب فى تولي المدرب القيادة الفنية للمنتخب البرتغالي، كأكثر حصيلة من الأصوات مقارنة بالأسماء الآخري.

وأضافت الصحيفة أن هناك محاولات وضغوط مستمرة على المدرب من أجل إقناعه بترك تدريب نادي روما الإيطالي والتواجد على رأس القيادة الفنية للبرتغال لقيادته فى بطولة اليورو المقبلة، فى الوقت الذي يسير فيه المدرب بشكل جيد هذا الموسم مع ناديه الإيطالي مما يصدر له القلق والحيرة بصورة كبيرة.



موقف مورينيو من تدريب البرتغال

وأكدت بعض المصادر الصحفية أن المدرب سعيد للغاية بترشيحه لقيادة منتخب البرتغال فى الفترة الحالية، ولكن لم يحسم المدرب قراره حتى هذه اللحظة بشكل نهائي، لا سيما أن تركه لتدريب الأندية والتوجه لقيادة المنتخبات فى هذه المرحلة يحتاج إلى تفكير عميق من المدرب.



مورينيو يخشي من الخطوة المقبلة

ومن جانبه يخشي مورينيو من قيادته لمنتخب البرتغال فى الفترة الحالية، خلفًا للبرتغالي فرناندو سانتوس، بعد الإنتقادات الكبيرة التى تعرض لها الأخير عقب الخروج من المونديال، بجانب أن قيادة المنتخب البرتغالي بعد هذه الفترة من توديع كأس العالم ستصدر عليه العديد من الضغوط فى الفترة المقبلة.