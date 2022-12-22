شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل مديرا لبطولة التصنيف العالمى للمصارعة بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو اتحاد المصارعة اختيار إبراهيم عادل مديرا لبطولة إبراهيم مصطفى التى تقام فى الفترة من 23 إلى 26 فبراير المقبل، والتى أدرجها الاتحاد الدولى ضمن بطولات الرانك العالمى لعام 2023.

قرر الاتحاد الدولى للمصارعة إدراج بطولة إبراهيم مصطفى، ضمن بطولات الرانك لعام 2023، والمقرر إقامتها فى الفترة من 23 إلى 26 فبراير من العام المقبل، بالصالة الكبرى بمجمع الصالات باستاد القاهرة.

ويختار الاتحاد الدولى للمصارعة سنويا 4 بطولات لتكون ضمن بطولات الرانك، وهو ما يحدد تصنيف اللاعبين فى بطولة العالم للكبار.

وتقام بطولة ابراهيم مصطفى كل عام بمصر، فى مختلف فروع المصارعة الرومانية والنسائية والحرة.

وقرر اتحاد المصارعة تقديم موعد إقامة منافسات بطولة الجمهورية للكبار، حيث تقرر إقامتها فى الفترة من 17 إلى 21 ديسمبر الجارى، بدلا من إقامتها فى الأسبوع الأول من مارس المقبل.

وجاء قرار تقديم موعد البطولة حتى يتم من خلالها اختيار المنتخب الذى سيشارك فى بطولة إبراهيم مصطفى.

يذكر أن أشرف حافظ، عضو مجلس إدارة اتحاد المصارعة، تقدم باستقالته من رئاسة اللجنة الفنية باتحاد المصارعة دون ذكر أسباب.

وتقدم حافظ باستقالة مكتوبة لمجلس إدارة الاتحاد، وكذلك أعضاء اللجنة، إلا أنها قوبلت بالرفض مقابل تمسكه بالاستقالة.

يذكر أن المصارعة حقق خلال العام تحت قيادة اللجنة الفنية عدة القاب منها كأس أفريقيا للرومانى، والحرة ومرحلتى الشباب والناشئين، بالإضافة إلى 3 ميداليات فى بطولات العالم.