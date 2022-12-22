شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد راحة 24 ساعة بعد ختام وديتى قطر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يمنح الجهاز الفنى لمنتخب اليد راحة للاعبين لمدة 24 ساعة بعد ختام وديتى قطر قبل استئناف المعسكر المغلق السبت استعدادا للمشاركة فى بطولة العالم المقبلة فى يناير والمقرر أن تقام ببولندا والسويد.
وينضم اللاعبون المحترفون إلى معسكر منتخب اليد يوم السبت المقبل بالمركز الأوليمبى بعد الحصول على راحة عقب وديتى قطر التى تختتم اليوم.
وتقام المباراة الودية الثانية بين منتخب مصر لكرة اليد أمام نظيره القطرى اليوم الخميس، فى إطار الاستعداد لبطولة العالم ببولندا والسويد والمحدد لها شهر يناير المقبل.
يشارك فى هذه الدورة بجانب الفراعنة منتخبات فرنسا و التشيك و هولندا .
وأنهى منتخب مصر الوطنى للرجال لكرة اليد معسكره المغلق الذى أقيم بمدينة الغردقة خلال الفترة من 10 إلى 15 ديسمبر الجارى الخميس الماضى، وذلك فى إطار الاستعدادات لبطولة العالم المقبلة فى نسختها الـ28 للرجال.