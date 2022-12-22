شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد راحة 24 ساعة بعد ختام وديتى قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمنح الجهاز الفنى لمنتخب اليد راحة للاعبين لمدة 24 ساعة بعد ختام وديتى قطر قبل استئناف المعسكر المغلق السبت استعدادا للمشاركة فى بطولة العالم المقبلة فى يناير والمقرر أن تقام ببولندا والسويد.

وينضم اللاعبون المحترفون إلى معسكر منتخب اليد يوم السبت المقبل بالمركز الأوليمبى بعد الحصول على راحة عقب وديتى قطر التى تختتم اليوم.

وتقام المباراة الودية الثانية بين منتخب مصر لكرة اليد أمام نظيره القطرى اليوم الخميس، فى إطار الاستعداد لبطولة العالم ببولندا والسويد والمحدد لها شهر يناير المقبل.

يتوجه منتخب مصر الأول لكرة اليد إلى فرنسا 1 يناير المقبل للمشاركة فى بطولة دولية ودية إستعدادا للمشاركة فى بطولة العالم المقبلة فى يناير 2023 ببولندا والسويد .

يشارك فى هذه الدورة بجانب الفراعنة منتخبات فرنسا و التشيك و هولندا .

ويضم جهاز المنتخب الوطنى الأول للرجال لكرة اليد المدير الفنى الإسبانى روبرتو جارسيا باروندو وأوسكار جوتيريز اجيلار المدرب المساعد ونور أبو زيد مدير الفريق ومحمود سعيد مدير إدارى ومحمد إمام محلل الأداء الفنى ودكتور محمد شوقى طبيب المنتخب.

وأنهى منتخب مصر الوطنى للرجال لكرة اليد معسكره المغلق الذى أقيم بمدينة الغردقة خلال الفترة من 10 إلى 15 ديسمبر الجارى الخميس الماضى، وذلك فى إطار الاستعدادات لبطولة العالم المقبلة فى نسختها الـ28 للرجال.