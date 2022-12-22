شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يثبت ثنائية ريان وإيبوكا فى تشكيل سيراميكا أمام الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر أحمد سامى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا على تثبيت ثنائية أحمد ياسر ريان والنيجيري جون إيبوكا في الخط الأمامى للفريق، في مباراة الاتحاد السكندرى المقرر لها غداً الجمعة على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

واعتمد أحمد سامى على ريان وإيبوكا في التشكيل الأساسى خلال المباريات الماضية على الرغم من تشابه طريقة لعبهما، لكن رؤية المدير الفني تتركز على أن تواجد الثنائى مع بعضهما يشكل قوة هجومية كبير للفريق أمام المنافسين.

في سياق مختلف يواصل صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، الغياب عن فريقه وذلك بسبب إصابة الخلفية.

ويضع أحمد سامى برنامجا تدريبيا خاصا ومكثفا لـ صلاح محسن، وذلك من خلال جرعات تدريبية، خاصة أنه يؤمن بقدراته الفنية والبدنية، ويرى أنه لم يحصل على فرصته بالشكل الأمثل خلال الفترة الماضية، للإعلان عن نفسه وإثبات ذاته.

ودفع سامى بصلاح محسن بديلاً فى الجولة الأولى أمام المصرى البوسعيدى، وانتهت بفوز سيراميكا بثلاثية نظيفة ونفس الحال في الجولة الثانية من الدورى المصرى أمام الممتاز، حيث شارك اللاعب بديلاً أمام الزمالك في اللقاء الذى انتهى بفوز الفريق الأبيض بثنائية نظيفة، قبل أن يستبعده أمام البنك الأهلى في الجولة الثالثة بسبب الإصابة، ومنذ أول نوفمبر الماضى لم يشارك اللاعب فى أى لقاء.