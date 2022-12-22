شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات عن هداف النجم الساحلى المرشح لتدعيم هجوم الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير صحفية تونسية أن النادى الأهلى دخل فى مفاوضات مع النجم الساحلى التونسى من أجل التعاقد مع نجمه الصاعد محمد الضاوى "كريستو"، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر فى الدور الثانى من عمر مسابقة الدورى المصرى.

ويلعب الضاوى فى مركز الجناح سواء الأيمن أو الأيسر ويحتل المركز الثالث فى صدارة الدورى التونسى فى الوقت الحالى برصيد 4 أهداف، وسيتم قيده تحت السن حال الانضمام للأهلى للاستفادة من اللائحة الجديدة التى تمنح الأندية الحق فى التعاقد مع لاعبين تحت السن بخلاف الخماسى فوق السن.

أهداف ومهارات الضاوى مع النجم الساحلى..

وأكد موقع "فوت 24" التونسى أن إدارة الأهلى ترغب فى ضم اللاعب الذى يشغل مركز الجناح الأيمن في النجم الساحلي، والبالغ من العمر 19 عامًا بعدما ظهر بمستوى جيد مع جوهرة الساحل".

وأكد الموقع التونسى أن كريستو سجل 4 أهداف مع النجم الساحلي، وصنع آخر في 6 مباريات، في الدوري التونسي الممتاز هذا الموسم.

فيما ذكرت ذكرت تقارير تونسية أخرى أن الأهلي يريد التعاقد مع اللاعب التونسي مقابل ما تبقى من قيمة الغرامة الموقعة على النجم الساحلي في ملف سليماني كوليبالي لاعب الأهلي السبق الهارب والذي لم يتم تسديدها بالكامل حتى الآن.

وتبلغ قيمة كريستو التسويقية وفقا لموقع ترانسفير ماركت، 400 ألف يورو، ويحق للنادي الأهلي أن يضمه في قائمته كلاعب تحت السن، باعتباره مواليد مايو 2003.