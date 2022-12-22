شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يبدأ استعداداته لمواجهة الإسماعيلى فى الجولة التاسعة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض حسام حسن، المدير الفنى للنادى المصرى، منح لاعبيه أى راحة عقب التعادل أمس الأربعاء، مع المقاولون العرب بهدفين لمثلهما فى الجولة الثامنة من عمر دورى رابطة الأندية المصرية، خلال اللقاء الذى جمع الفريقين على استاد السويس الجديد وانتهى بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثلهما.

ومن المقرر أن يستأنف النادى المصرى تدريباته اليوم الخميس، استعداد للمباراة المقبلة بالجولة التاسعة من عمر دورى رابطة الأندية المصرية، والتى تجمع المصرى بنظيره النادى الإسماعيلى، يوم الأحد المقبل.

ورفع النادى المصرى رصيده إلى النقطة الثامنة، ليحتل المركز العاشر فى جدول المسابقة، بعدما خاض الفريق البورسعيدى 8 مباريات، فاز فى واحدة وتعادل فى 5 لقاءات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو المصرى 7 أهداف واستقبلت شباكهم 10 أهداف أخرى.

يذكر أن النادى الإسماعيلى كان قد حقق أول انتصاراته في الدوري بالفوز في لقاء الجولة الماضية على إنبي بهدف نظيف، حيث يحتل الدراويش المركز الـ 14 في جدول المسابقة برصيد 6 نقاط.

من جانبه يرى إبراهيم حسن، مدير الكرة بالنادي المصري، أن التعادل أمام المقاولون العرب بالدوري المصري الممتاز نتيجة مرضية والتأخر ثم العودة للمباراة أمر مبشر للفريق.

وقال إبراهيم حسن خلال تصريحاته عقب المباراة التي أقيمت بالجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز أن هناك تقدما وتطورا كبيرا في أداء اللاعبين وتصاعدا في الأداء رغم الغيابات.

وأشار مدير الكرة بالنادي المصري إلى أن الفترة القادمة ستشهد تطورات وتقدما كبيرا في الأداء بعد تدعيمات الفريق بفترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأشاد إبراهيم حسن بمستوى محمد فوزي جاد اللاعب الشاب، وأنه لاعب واعد شاب، وأنهم كجهاز فني بقيادة حسام حسن لا يخشون الدفع بالنادي.