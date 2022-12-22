شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يتوجه إلى أسوان غداً لمواجهة أبناء زهرة الجنوب بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى إلى أسوان غداً الجمعة، استعداداً لمواجهة أبناء زهرة الجنوب فى المباراة المقرر لها بعد غدٍ السبت، على استاد أسوان ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويختتم الفريق البترولى استعداداته اليوم الخميس على ملعبه ثم يتوجه غداً إلى أسوان لملاقاة أبناء زهرة الجنوب فى مباراة من المتوقع أن تكون صعبة على الفريقين لرغبة كل منهما في الظفر بنقاطها خصوصاً في ظل الموقف الصعب والنتائج السلبية التي يعانى منها الفريقين.

ويحتل إنبى المركز الـ15 في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز بعد خوضه لـ8 مباريات جمع منها 6 نقاط فقط بعد الفوز في لقاء وحيد كان أمام البنك الأهلى والتعادل في 3 مواجهات وخسارة 4 لقاءات كان آخرها أمام الإسماعيلى في الجولة الماضية من الدوري.

جدير بالذكر أن النادى البترولى وجه الشكر لمدرب الفريق أحمد كشري بعد الخسارة أمام الدراويش، حيث قاد كشرى الفريق البترولى فى 8 مباريات خلال هذا الموسم، استطاع حصد 6 نقاط فى المركز الخامس عشر بترتيب جدول الدورى المصرى، بعد الفوز فى مباراة والتعادل فى 3 لقاءات والخسارة فى 4 مباريات، سجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلوا 13 هدفا.

وتدرس إدارة نادى إنبى ملف أكثر من مدرب تم عرضهم لقيادة الفريق البترولى لكن يأتى طارق مصطفى على رأس الترشيحات المطروحة خصوصاً أن الفريق البترولى يسعى للتعاقد مع مدير فنى صاحب خبرات وملم بكل صغيرة وكبيرة فى الدورى المصرى لإنقاذ الفريق من سلسلة النتائج السلبية.

وأكد محمد إسماعيل مدير الكرة بالفريق البترولى خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن إدارة النادى البترولى تفاضل بين عماد النحاس وخالد جلال وعبد الحميد بسيونى وطارق مصطفى لتولى تدريب الفريق ولكن الإدارة لم تستقر على اسم معين حتى الآن.