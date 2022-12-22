شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يتوجه إلى فرنسا 1 يناير للمشاركة فى دورة دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه منتخب مصر الأول لكرة اليد إلى فرنسا 1 يناير المقبل للمشاركة فى بطولة دولية ودية استعدادا للمشاركة فى بطولة العالم المقبلة فى يناير 2023 ببولندا والسويد، ويشارك فى هذه الدورة بجانب الفراعنة منتخبات فرنسا والتشيك وهولندا.

وينضم اللاعبون المحترفون إلى معسكر منتخب اليد يوم السبت المقبل بالمركز الأوليمبى بعد الحصول على راحة عقب وديتى قطر التى تختتم اليوم، حيث تقام المباراة الودية الثانية بين منتخب مصر لكرة اليد أمام نظيره القطرى اليوم الخميس، فى إطار الاستعداد لبطولة العالم ببولندا والسويد والمحدد لها شهر يناير المقبل.

ويضم جهاز المنتخب الوطنى الأول للرجال لكرة اليد المدير الفنى الإسبانى روبرتو جارسيا باروندو وأوسكار جوتيريز اجيلار المدرب المساعد ونور أبو زيد مدير الفريق ومحمود سعيد مدير إدارى ومحمد إمام محلل الأداء الفنى ودكتور محمد شوقى طبيب المنتخب.

وأنهى منتخب مصر الوطنى للرجال لكرة اليد معسكره المغلق الذى أقيم بمدينة الغردقة خلال الفترة من 10 إلى 15 ديسمبر الجارى الخميس الماضى، وذلك فى إطار الاستعدادات لبطولة العالم المقبلة فى نسختها الـ28 للرجال لكرة اليد ببولندا والسويد 2023.