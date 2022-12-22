شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. مروان عطية مستمر فى التألق على شط الاسكندرية بفرمان اتحاداوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء إهتمام القطبين بمروان عطية فى ظل المستوى الذى ظهر عليه و اعتماد الفريق السكندرى على مجهوداته بشكل أساسى .

وشاراك مروان عطية صاحب الـ24 عام في جميع مباريات الاتحاد السكندرى هذا الموسم وتمكن من احراز هدف وحيد أثناء مباراة طلائع الجيش الذى حقق فريق سيد البلد الفوز بنتيجة 3/1 بالجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

وساهم مروان عطية فى إحتلال فريق الاتحاد السكندرى المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 15 نقطة حيث حقق الفوز في 5 مباريات و الهزيمة في 3 مباريات.

كما دخل مروان عطية حسابات القطبين الاهلى و الزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ، بعد ضمه الى معسكر منتخب مصر السابق تحت قيادة البرتغالى روى فيتوريا الذى أبدى أعجابة باللاعب و طريقة لعبه .

ويمتلك مروان عطية لاعب خط وسط الفريق السكندرى إمكانيات قوية فى الوصول إلى المرمى و صناعة الأهداف ، فضلا عن عنصر المرواغة و الذى يعشقه الجماهير .

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب مروان عطية فى الصور التالية :