شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يواصل استعداداته لمواجهة زامبيا وديًا استعدادا لأمم إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يواصل منتخب الشباب تدريباته الجماعية اليوم الخميس استعدادا لمواجهة زامبيا وديًا مرتين، والمقرر لهما يومي 26 و30 ديسمبر الجاري استعدادا لنهائيات أمم إفريقيا والتي تحضتنها مصر فبراير المقبل.

واستدعي الجهاز الفني 30 لاعبا للمعسكر الذى انطلق أول أمس الثلاثاء وهم: في حراسة المرمى :أحمد نادر السيد وكريم أحمد نبيل ومصطفي مخلوف ومحمد عادل أمين، وفي الدفاع: عبد الرحمن رشدان ومحمد كمال و عمر فايد وعبد الرحمن جودة و يوسف شعبان وإياد العسقلاني و كريم الدبيس و أحمد رضا و محمد حمدي.

وضم محمود جابر في خط الوسط: خالد عوض ونور علاء الدين وأحمد رشدي وأحمد بيومي ومحمد فارس وميدو نبيل وماجد هاني وطارق علاء وأحمد عبد الرحيم ايشو و يوسف العزب ومصطفي أشرف، وفي الهجوم: أحمد شريف و محمود مرسي و صلاح باشا ويوسف حسن وعبد الرحمن زكي وأحمد نادر حواش.