شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة المقاولون بخطط فنية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الزمالك استعداداته اليوم الخميس لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم الأحد المقبل في الخامسة مساءً ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز عقب انتهاء الراحة التي منحها البرتغالى جوسفالدوا فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض للاعبين بعد الفوز على حرس الحدود برباعية نظيفة في الجولة الماضية.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 20 نقطة حيث تمكن من الفوز في 6 مباريات و التعادل في مباريتان فقط.

ويلاقى فريق الزمالك لملاقة المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة التاسعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز و المقرر لها يوم الاحد المقبل على ستاد الجبل الأخضر في تمام الساعة الخامسة مساءا .

كان الزمالك قد فاز على حرس الحدود برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز مساء أمس رافعا رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثانى بجدول الدورى .

من ناحية أخرى يدرس مسئولو الزمالك التعاقد مع ظهير أيسر محلى يكون بديل جيد لأحمد فتوح الذى يعانى الفريق من غيابه أثناء الإصابات أو الإيقافات التي تأتى للاعب أثناء مشاركته مع الفريق .