شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة القاهرة فى القسم الثانى قبل مواجهات الغد.. القناة يغرد منفردا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر فريق القناة بقيادة محمد حليم ترتيب جدول مجموعة القاهرة برصيد 28 نقطة، متفوقا على أقرب منافسيه فريق زد بقيادة مجدى عبد العاطى بـ7 نقاط كاملة بعد مرور 10 جولات على انطلاق القسم الثانى.

ترتيب مجموعة القاهرة قبل مواجهات الغد

1 القناة 28 نقطة

2 زد 21 نقطة

3 السكة الحديد 19 نقطة

4 الترسانة 19 نقطة

5 وادى دجلة 19 نقطة

6 الاتصالات 18 نقطة

7 الإنتاج الحربى 13 نقطة

8 منتخب السويس 13 نقطة

9 العبور 13 نقطة

10 بتروجت 11 نقطة

11 بورتو السويس 11 نقطة

12 إيسترن كومبانى 9 نقاط

13 كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط

14 مستقبل وطن 5 نقاط

15 الإعلاميين 5 نقاط

16 النصر 5 نقاط

يستضيف فريق القناة بقيادة محمد حليم صاحب المركز الأول في مجموعة القاهرة برصيد 28 نقطة، فريق وادى دجلة بقيادة المجري جورج جاليدي والذى يحتل المركز الخامس برصيد 19 نقطة، في مباراة ستكون صعبة على كلا الفريقين، حيث يأمل محمد حليم في مواصلة الابتعاد بالصدارة ومواصلة الانتصارات، فيما يطمع جاليدى في إسقاط المتصدر وخطف ثلاث نقاط مهمة لتضييق الفارق بينهم إلى 6 نقاط.

ويستقبل فريق زد بقيادة مجدى عبد العاطى صاحب المركز الثانى برصيد 21 نقطة، فريق كهرباء الإسماعيلية القابع في المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط، في مباراة سهلة لأبناء مجدى عبد العاطى لمواصلة النتائج الرائعة بعد الفوز على إيسترن كومبانى بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية خارج ملعبه.

ويحل نادى السكة الحديد صاحب المركز الثالث برصيد 19 نقطة، ضيفا على الترسانة صاحب نفس الرصيد في المركز الرابع، في مواجهة من العيار الثقيل والتي يصعب التكهن بنتيجتها ويأمل كلا الفريقين في الفوز بها، حيث يسعى أمير عزمى مجاهد لتحقيق الفوز الخامس على التوالي، فيما يأمل خالد عيد في استغلال عاملى الأرض والجمهور لاقتناص الثلاث نقاط.

ويلتقى بورتو مع الاتصالات، والإنتاج الحربى مع منتخب السويس، والإعلاميين مع النصر، ومستقبل وطن مع إيسترن كومبانى، والعبور مع بتروجت، في نفس التوقيت.