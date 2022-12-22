شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير..مبابي يهدد بالرحيل عن باريس فى حالة التجديد لميسي! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية فرنسية أن النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أصبح غير سعيدًا بتواجد ميسي معه فى الفريق الباريسي، لا سيما بعد فوز الأرجنتين عليه فى نهائي كأس العالم، وتعرض اللاعب للسخرية والتنمر من قبل نجوم وجماهير المنتخب الأرجنتيني دون ردة فعل حقيقية من اللاعب.

وأضافت التقارير أن مبابي قد يفكر بشكل جادي فى الرحيل عن صفوف الفريق الباريسي فى حالة الإعلان الرسمي عن التجديد للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد الوصول إلى إتفاق مبدئي بين الطرفين.



دومية سلاحف النينجا تشعل الأزمة!

وكانت قد شهدت إحتفالات منتخب الأرجنتين مع الجماهير والشعب الأرجنتيني عقب العودة إلى بلادهم، قذف أحد الجماهير دمية سلاحف النينجا والتى تشير إلى إحتفال مبابي بشكل كبير فى تسجيله للأهداف، حيث قام ميسي بإلتقاط الدمية والضحك بنوع من السخرية للاعب.



ميسي لم يفتعل أزمة ولكن!

وعلى الرغم أن ميسي لم يقود أي حملات ضد المهاجم الباريسي مبابي، ولم يتعرض له بشكل من السخرية من جراء نفسه مثلما فعل الحارس الأرجنتيني إيمليانيو مارتينيز، إلا أنه يعد أحد أوجه الأزمة بصمته الشديد وعدم إظهار أي دفاع عن زميله فى الفريق الفرنسي من هذه التصرفات، الأمر الذي أثار إستياء مبابي.