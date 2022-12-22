شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يضع نظاماً لتسديد ركلات الجزاء بمران الزمالك استعدادا للمقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع البرتغالى جوسفالدوا فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك نظاماً وقواعد محددة للاعبين بشأن ترتيب مسددى ركلات الجزاء مطالباً الجميع بالالتزام بها دون الخروج عن النص من أجل فرض الانضباط وعدم إثارة الأزمات خصوصاً أن الفريق مقبل على مباريات مهمة في الفترة المقبلة لا تحتمل التفريط في أي نقطة.

وتحدث فيريرا مع إمام عاشور لاعب وسط الزمالك وشرح له نظام تسديد ركلات الجزاء، مؤكداً له أنه من اللاعبين المميزين وعدم اختياره كأول لاعب مخول له بتسديد الركلات لا ينقص من قدره أو من قيمته الفنية كعنصر وركيزة أساسية في صفوف الفريق.

وأكد البروفيسور لـ إمام عاشور خلال الجلسة أن الوقت الذى يسدد فيه ركلات الجزاء سيأتى وكذلك جميع اللاعبين، موضحاً أن الكل داخل الفريق من حقهم الطموح والمنافسة طالما أنها تصب في مصلحة الفريق ولا تؤثر على مسار واستقرار الكتيبة البيضاء.

وتفهم إمام عاشور وجهة نظر مديره الفني فيريرا وكشف له أن رغبته في تسديد ركلة الجزاء خلال مباراة حرس الحدود وانتهت بفوز الفريق الأبيض برباعية نظيفة يأتي من دافع حماسه ورغبته الدائمة في تسجيل الأهداف الأمر الذى تفهمة البروفيسور.

في سياق مختلف يحرص البرتغالى فيريرا على إتباع سياسة تدوير اللاعبين في ظل تسلسل وضغط مباريات الفريق في مسابقة الدورى المصري الممتاز، فضلاً عن مطالباته المستمرة بعمل استشفاء جيد لهم كي يستطيعوا المواصلة في المنافسة، خصوصاً أن الفارق بين الزمالك وقمة الدوري نقطتين.

ويؤمن فيريرا أن فريقه ليس في أفضل حالاته خصوصاً بعد ضم لاعبين جدد، ويقدم أحيانا مستويات مميزة، وأحيانا الفريق يفوز دون معاناه مطالباً الجميع بالصبر لأنه لا يزال أمامه بعض الوقت كي يصل للمستوى الذي يريده، وحتى يفهم اللاعبون طريقة اللعب.

ويستعد فريق الزمالك لملاقة المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة التاسعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز و المقرر لها يوم الاحد المقبل على ستاد الجبل الأخضر في تمام الساعة الخامسة مساءا .

ويحتل فريق الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 20 نقطة حيث تمكن من الفوز في 6 مباريات و التعادل في مباريتان فقط.