شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مواجهات قوية اليوم في القسم الثانى.. 8 مباريات في القاهرة واثنان بالصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام في الثانية والنصف ظهر اليوم الجمعة، 10 مواجهات قوية في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة في القسم الثانى، 8 مواجهات في مجموعة القاهرة بين زد وكهرباء الإسماعيلية، بورتو مع الاتصالات، الإنتاج الحربى مع منتخب السويس، القناة مع وادى دجلة، الترسانة مع السكة الحديد، الإعلاميين مع النصر، مستقبل وطن مع إيسترن كومبانى، العبور مع بتروجت، ومباراتين في مجموعة الصعيد بين ديروط والنصر للتعدين، وملوى مع الجونة.

يستضيف فريق القناة بقيادة محمد حليم صاحب المركز الأول في مجموعة القاهرة برصيد 28 نقطة، فريق وادى دجلة بقيادة المجري جورج جاليدي والذى يحتل المركز الخامس برصيد 19 نقطة، في مباراة ستكون صعبة على كلا الفريقين، حيث يأمل محمد حليم في مواصلة الابتعاد بالصدارة ومواصلة الانتصارات، فيما يطمع جاليدى في إسقاط المتصدر وخطف ثلاث نقاط مهمة لتضييق الفارق بينهم إلى 6 نقاط.

ويستقبل فريق زد بقيادة مجدى عبد العاطى صاحب المركز الثانى برصيد 21 نقطة، فريق كهرباء الإسماعيلية القابع في المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط، في مباراة سهلة لأبناء مجدى عبد العاطى لمواصلة النتائج الجيدة بعد الفوز على إيسترن كومبانى بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية خارج ملعبه.

ويحل نادى السكة الحديد صاحب المركز الثالث برصيد 19 نقطة، ضيفا على الترسانة صاحب نفس الرصيد في المركز الرابع، في مواجهة من العيار الثقيل والتي يصعب التكهن بنتيجتها ويأمل كلا الفريقين في الفوز بها، حيث يسعى أمير عزمى مجاهد لتحقيق الفوز الخامس على التوالي، فيما يأمل خالد عيد في استغلال عاملى الأرض والجمهور لاقتناص الثلاث نقاط.

ويلتقى بورتو مع الاتصالات، والإنتاج الحربى مع منتخب السويس، والإعلاميين مع النصر، ومستقبل وطن مع إيسترن كومبانى، والعبور مع بتروجت، في نفس التوقيت.

وفى مجموعة الصعيد يلتقى فريق ديروط مع فريق النصر للتعدين، وفريق ملوى مع الجونة، في ختام مباريات الأسبوع الحادى عشر الذى بدأت مبارياته أمس الخميس بـ6 مواجهات قوية.