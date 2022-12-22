شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يواجه قطر وديا للمرة الثانية استعدادا لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر لكرة اليد للرجال مباراة ودية قوية أمام نظيره قطر للمرة الثانية عصر اليوم الخميس بالقاهرة استعدادا لبطولة العالم المحدد لها شهر يناير 2023 المقبل ببولندا و السويد .

تقام مباراة مصر و قطر الودية فى كرة اليد فى تمام الرابعة عصر اليوم على صالة اتحاد الشرطة الرياضى .

وانتهت الودية الأولى التى أقيمت أول أمس بفوز الفراعنة 21/18 فى حضور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد .

وينضم يوم 23 ديسمبر الجاري اللاعبين المحترفين لمعسكر المنتخب الوطنى لكرة اليد وهم: محمد هشام سند - أحمد هشام دودو - محمد علي - محمد عصام الطيار - علي زين - محمد ممدوح هاشم - يحيي خالد - يحيي الدرع - سيف الدرع.

ويضم جهاز المنتخب الوطنى الأول للرجال لكرة اليد المدير الفنى الأسبانى روبرتو جارسيا باروندو وأوسكار جوتيريز اجيلار المدرب المساعد ونور أبو زيد مدير الفريق ومحمود سعيد مدير إدارى ومحمد إمام محلل الأداء الفنى ودكتور محمد شوقى طبيب المنتخب.

وانهى منتخب مصر الوطنى للرجال لكرة اليد معسكره المغلق الذى أقيم بمدينة الغردقة خلال الفترة من 10 الى 15 ديسمبر الجارى الخميس الماضى و ذلك فى اطار الاستعدادات لبطولة العالم القادمة فى نسختها ال28 للرجال لكرة اليد ببولندا و السويد 2023.

ضمت قائمة اسماء لاعبى منتخبنا الوطنى الاول للرجال لكرة اليد فى معسكر الغردقة بدون اللاعبين المحترفين كل من : عمر الوكيل بكار - احمد مؤمن صفا - اسلام راضى مواليد 2002 - حسن وليد قداح - عبد الرحمن فيصل - شهاب على مواليد 2002 - عمر الفولي مواليد 2002 - عمر ناصر مواليد 2002 - محسن رمضان - مهاب سعيد مواليد 2002 - اكرم يسري - عمر خالد كاستيلو - عمر سامى - ابراهيم المصري - احمد عادل - خالد وليد - شادي خليل - محمود عبد العزيز جدو مواليد 2002 - كريم هنداوي - عبد الرحمن حميد - عبد الرحمن طه.