شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينسق مع منتخب الشباب لتحديد موقف يوسف حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى إدارة نادى الزمالك إلى التنسيق مع الجهاز الفني لمنتخب الشباب فيما يخص موقف يوسف حسن مهاجم الفريق الصاعد من التواجد في معسكر الفراعنة الذى انطلق الثلاثاء الماضى استعداداً لخوض مباراتى زامبيا الوديتين ويمتد حتى يوم 30 ديسمبر الجارى ضمن خطة الاعداد لبطولة أمم افريقيا تحت 20 سنة التى تقام فى مصر خلال شهرى فبراير ومارس المقبلين وذلك للاتفاق على القرار الذي يحقق مصلحة اللاعب والفريق الوطني.

ويستعد فريق الزمالك لملاقة المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة التاسعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز و المقرر لها يوم الاحد المقبل على ستاد الجبل الأخضر في تمام الساعة الخامسة مساءا .

ويحتل فريق الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 20 نقطة حيث تمكن من الفوز في 6 مباريات و التعادل في مباريتان فقط.

وانطلق معسكر منتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر باستاد برج العرب في الإسكندرية بتواجد جميع اللاعبين الذين وقع الاختيار عليهم حيث شهدت القائمة المستدعاة تواجد 3 لاعبين محترفين وهم الحارس أحمد نادر السيد لاعب فريق فيزيلا البرتغالي ولاعب السوط مصطفى أشرف نجم فريق بوروسيا مونشنجلاباخ الألماني وصلاح الباشا مهاجم أودينيزي الإيطالي.

وشهدت القائمة انضمام 30 لاعب هم :

حراسة المرمى: أحمد نادر السيد وكريم أحمد نبيل ومصطفى مخلوف ومحمد عادل أمين.

خط الدفاع: عبدالرحمن رشدان ومحمد كمال وعمر فايد وعبدالرحمن جودة ويوسف شعبان وإياد العسقلاني وكريم الدبيس وأحمد رضا ومحمد حمدي.

خط الوسط: خالد عوض ونور علاء الدين وأحمد رشدي وأحمد بيومي ومحمد فارس وميدو نبيل وماجد هاني وطارق علاء وأحمد عبدالرحيم إيشو ويوسف العزب ومصطفى أشرف.

خط الهجوم: أحمد شريف ومحمود مرسي وصلاح باشا ويوسف حسن وعبدالرحمن زكي وأحمد نادر حواش.