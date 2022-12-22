شكرا لقرائتكم خبر عن "كاف" يطالب اتحاد الكرة بتسليم استمارة ملاعب الأندية قبل نهاية ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اتحاد الكرة المصرى اخطارا من نظيره الأفريقى يفيد بضرورة تسليم استمارة الملاعب المرشحة لاحتضان مباريات الأندية المصرية فى بطولتى دورى الأبطال والكونفدرالية قبل نهاية ديسمبر الجاري.

وطالب الكاف من اتحاد الكرة ملئ استمارات الملاعب بدقة متناهية وضرورة ملائمة الملاعب للاشتراطات القارية، قبل ارسال لجنة للتأكد من هذه البيانات فى يناير.

وينص اخطار الكاف على ضرورة وصول الملاعب المرشحة لاحتضان مباريات دور المجموعات والأدوار الاقصائية للفرق الأربعة المصرية (الأهلى والزمالك وبيراميدز وفيوتشر) إلى المستوى الثالث من الاشتراطات، والتى تسمح باستضافة مباريات أكبر من مرحلة المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، وذلك حسب المعايير الجديدة المختلفة قليلا عن معايير الموسمين الماضيين.

ورفض مسئولو اتحاد الكرة تأجيل نهائي كأس مصر المقرر له يوم 3 فبراير المقبل بعد مشاركة الأهلى رسميا في مونديال الأندية في الفترة من 1 وحتى 11 من الشهر نفسه.

وكان من المقرر إقامة نهائي كأس مصر نسخة 2022 يوم 3 فبراير المقبل، وينتظر الأهلي مواجهة قوية في نصف النهائي ضد سموحة، وفي حال تأهل الأهل سيقرر الاتحاد تأجيل النهائي أما حال تأهل سموحة ستقام المباراة في موعدها.

وكشف مصدر في اتحاد الكرة أن حال تأهل الأهلي للمباراة النهائية حينما يواجه سموحة 16 يناير، سيكون اتحاد الكرة مطالبا بتأجيل النهائي لأجل غير مسمى بسبب مشاركة الأهلي في المونديال.

وشارك فى دور الثمانية لبطولة كأس مصر كل من الأهلي والزمالك والمصري والمقاولون العرب ومنتخب السويس وسموحة وبيراميدز والبنك الأهلي.