شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة المصرى البورسعيدى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ اليوم الخميس فريق الاسماعيلى بقيادة أيمن الجمل تدريباته الجماعية على ملعب عبد الرحمن أنوس عقب الحصول على راحة سلبية لمدة 24 ساعة من أجل التقاط الأنفاس.

ويستعد الإسماعيلي فى الفترة المقبلة لمواجهة المصري البورسعيدي على ملعب برج العرب بالإسكندرية عصر الأحد المقبل فى إطار الأسبوع التاسع من عمر المسابقة المحلية.

وأعلن مجلس الاسماعيلى صرف مكافأة فوز للجهاز الفني ولاعبي الدراويش بالإضافة إلى مكافأة إجادة لكل من باهر المحمدي وعمر الوحش وياو أنور عقب الفوز على انبى بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة.

على صعيد مختلف، تأكد غياب باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي، عن مواجهة فريقه المقبلة ضد المصري البورسعيدي بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ونال مدافع الدراويش الدولي البطاقة الصفراء الثالثة له هذا الموسم فى لقاء إنبي والذى سجل خلاله هدف تعزيز الإنتصار من ركلة جزاء فى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي من عمر المباراة التى أقيمت عصر الثلاثاء على ملعب بتروسبورت بالقاهرة ضمن منافسات الدوري العام.

كما سيغيب محمد حسن لاعب خط وسط الفريق أيضًا عن اللقاء القادم بعد حصوله على البطاقة الحمراء إثر نيله بطاقتين صفراتين خلال المباراة.