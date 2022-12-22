شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة المصرى البورسعيدى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يبدأ اليوم الخميس فريق الاسماعيلى بقيادة أيمن الجمل تدريباته الجماعية على ملعب عبد الرحمن أنوس عقب الحصول على راحة سلبية لمدة 24 ساعة من أجل التقاط الأنفاس.
وأعلن مجلس الاسماعيلى صرف مكافأة فوز للجهاز الفني ولاعبي الدراويش بالإضافة إلى مكافأة إجادة لكل من باهر المحمدي وعمر الوحش وياو أنور عقب الفوز على انبى بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة.
ونال مدافع الدراويش الدولي البطاقة الصفراء الثالثة له هذا الموسم فى لقاء إنبي والذى سجل خلاله هدف تعزيز الإنتصار من ركلة جزاء فى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي من عمر المباراة التى أقيمت عصر الثلاثاء على ملعب بتروسبورت بالقاهرة ضمن منافسات الدوري العام.
كما سيغيب محمد حسن لاعب خط وسط الفريق أيضًا عن اللقاء القادم بعد حصوله على البطاقة الحمراء إثر نيله بطاقتين صفراتين خلال المباراة.