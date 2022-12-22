شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الصعيد فى القسم الثانى قبل مواجهات اليوم.. البترول متصدرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر نادى بترول أسيوط بقيادة هشام عبد المنعم، صدارة مجموعة الصعيد فى القسم الثانى برصيد 23 نقطة بفارق نقطة عن مصر المقاصة صاحب الوصافة بعد مرور 10 جولات حتى الآن من المسابقة.





ترتيب مجموعة الصعيد قبل مواجهات اليوم..1 بترول أسيوط 23 نقطة

2 مصر المقاصة 22 نقطة

3 لافيينا 20 نقطة

4 الجونة 20 نقطة

5 النصر للتعدين 17 نقطة

6 أسمنت أسيوط 13 نقطة

7 الألومنيوم 12 نقطة

8 كيما أسوان 12 نقطة

9 ديروط برصيد 11 نقطة

10 مركز شباب الطامية 11 نقطة

11 شُبان قنا 9 نقاط

12 المنيا 9 نقاط

13 تليفونات بني سويف 9 نقاط

14 ملوي 9 نقاط

15 الفيوم 8 نقاط

16 المدينة المنورة 5 نقاط





وجاءت نتائج مباريات الأسبوع العاشر في مجموعة الصعيد كالتالي.. شبان قنا 1/1 كيما أسوان

التليفونات 2/ 2 المقاصة

أسمنت أسيوط 2 /1 المدينة

شباب طامية 0/0 لافيينا

الجونة 1 /2 المنيا

الألومنيوم 1/1 النصر للتعدين

ملوى 2 /0 بترول أسيوط

ديروط 1 /1 الفيوم





مباريات اليوم بمجموعة الصعيديستضيف فريق بترول أسيوط بقيادة هشام عبد المنعم صاحب المركز الأول فى مجموعة الصعيد برصيد 23 نقطة، فريق مركز شباب طامية بقيادة فؤاد سلامة والذى يفبع فى المركز العاشر برصيد 11 نقطة، فى مباراة صعبة على كلا الفريقين خاصة بعد هزيمة بترول أسيوط فى الجولة الماضية أمام ملوى بهدفين نظيفين، ورفض هشام عبد المنعم توقيع عقوبات على الفريق، فيما يأمل فؤاد سلامة فى تحقيق نتيجة إيجابية من أرض أسيوط.

ويلتقى فريق مصر المقاصة صاحب الوصافة برصيد 22 نقطة، مع أسمنت أسيوط صاحب المركز السادس برصيد 13 نقطة تحت قيادة الإسبانى يوسو جوانزاليس، فى مباراة يسعى الفريق الفيومى لحصد الثلاث نقاط وانتظار هدية من طامية للانقضاض على صدارة جدول الصعيد.

ويحل تليفونات بنى سويف صاحب المركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط، ضيفا على فريق الألومنيوم صاحب المركز السابع برصيد 12 نقطة، فى مباراة صعب التكهن بنتيجتها لقرب مستوى المنافسين.

ويستقبل كيما أسوان "الثامن" برصيد 12 نقطة، فريق الفيوم الخامس عشر برصيد 8 نقاط، ولافيينا الثالث برصيد 20 نقطة مع شبان قنا الحادى عشر برصيد 9 نقاط، والمدينة المنورة صاحب المركز الأخير برصيد 5 نقاط، مع فريق المنيا بقيادة نبيل محمود "رامبو" صاحب المركز الثانى عشر برصيد 9 نقاط.

وتستكمل مباريات الأسبوع الحادى عشر يوم الجمعة بمباراتى ديروط مع النصر للتعدين، وملوى مع فريق الجونة.