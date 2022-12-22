شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يصحح أخطاء لاعبى الأهلي رغم الفوز على فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتشاور مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مع جهازه المعاون من أجل تصحيح الأخطاء التى ظهرت بوضوح في مباراتي فيوتشر وفاركو يأتي في مقدمتها ، الأخطاء الدفاعية التى سمحت للخصم بالتسجيل في مرمى الأهلي مباراتين على التوالي ، وكذلك التراجع الملحوظ بعد التسجيل وإهدار فرص كثيرة وعدم الجدية على المرمى وهو ما يسعى المدير الفني ومعاونيه لتصحيحه الفترة المقبلة.

على صعيد مباراة فاركو ، فقد أبدى كولر ، سعادته بالفوز ، مُتابعاً: «ضغطنا بشكل جيد في الشوط الأول وأهدرنا العديد ‏من الفرص التي كانت كفيلة بإنهاء الشوط بفارق كبير من الأهداف، وهناك قاعدة معروفة من يهدر الكثير من الفرص يستقبل في النهاية، وهذا ما حدث حيث سجل فاركو هدفًا من فرصتين على مرمى ‏الأهلي. ‏

وأشاد المدير الفني للأهلي بعزيمة اللاعبين وإصرارهم على تحقيق الفوز، مؤكدًا أن الأهلي كافح ‏حتى آخر لحظة في المباراة، وهو ما يمنح الثقة للجميع في قدرة الأهلي على التسجيل في أي وقت.‏

وواصل كولر: «أتحدث مع اللاعبين دائمًا وأطالبهم بعدم الانشغال بموعد تسجيل الهدف ‏مع التحلي بالثقة والاستمرار في المحاولات حتى آخر لحظة من أجل التسجيل..التغييرات والضغط الهجومي ‏كان لهما دور كبير في صناعة الفرص حتى آخر لحظة من المباراة من أجل تحقيق المكسب، وهذا ما ‏حدث في النهاية وتوج مجهود الجميع بالفوز. ‏

وأوضح المدير الفني أنه دفع بالثنائي محمد مجدي أفشة وبرونو سافيو من منطلق ثقته الكاملة في قدرتهما على صنع الكثير داخل الملعب، كما أشار إلى أن ‏سافيو سبق له المشاركة في مركز رأس الحربة مع فريقه القديم قبل الانتقال إلى الأهلي، وأن وجوده كرأس حربة اليوم ليس جديدًا عليه.‏

واختتم مارسيل كولر تصريحاته قائلًا: «مشاركة وتغيير مراكز اللاعبين تتعلق بضغط ‏المباريات المستمر حتى نهاية فبراير، وهذا أمر طبيعي للحفاظ على مستوى الفريق والبحث ‏عن الفوز في جميع المباريات.