شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مواجهات قوية فى مجموعة الصعيد بالقسم الثانى.. المقاصة والأسمنت الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام فى الثانية والنصف مساء اليوم الخميس، 6 مواجهات قوية فى إطار الأسبوع الحادى عشر من منافسات مجموعة الصعيد فى القسم الثانى، بين كيما أسوان والفيوم، ولافيينا مع شبان قنا، الألومنيوم مع تليفونات بنى سويف، ومصر المقاصة مع أسمنت أسيوط، المدينة المنورة مع المنيا، بترول أسيوط مع مركز شباب طامية.

يستضيف فريق بترول أسيوط بقيادة هشام عبد المنعم صاحب المركز الأول فى مجموعة الصعيد برصيد 23 نقطة، فريق مركز شباب طامية بقيادة فؤاد سلامة والذى يفبع فى المركز العاشر برصيد 11 نقطة، فى مباراة صعبة على كلا الفريقين خاصة بعد هزيمة بترول أسيوط فى الجولة الماضية أمام ملوى بهدفين نظيفين، ورفض هشام عبد المنعم توقيع عقوبات على الفريق، فيما يأمل فؤاد سلامة فى تحقيق نتيجة إيجابية من أرض أسيوط.

ويلتقى فريق مصر المقاصة صاحب الوصافة برصيد 22 نقطة، مع أسمنت أسيوط صاحب المركز السادس برصيد 13 نقطة تحت قيادة الإسبانى يوسو جوانزاليس، فى مباراة يسعى الفريق الفيومى لحصد الثلاث نقاط وانتظار هدية من طامية للانقضاض على صدارة جدول الصعيد.

ويحل تليفونات بنى سويف صاحب المركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط، ضيفا على فريق الألومنيوم صاحب المركز السابع برصيد 12 نقطة، فى مباراة صعب التكهن بنتيجتها لقرب مستوى المنافسين.

ويستقبل كيما أسوان صاحب المركز الثامن برصيد 12 نقطة، فريق الفيوم الخامس عشر برصيد 8 نقاط، ولافيينا الثالث برصيد 20 نقطة مع شبان قنا الحادى عشر برصيد 9 نقاط، والمدينة المنورة صاحب المركز الأخير برصيد 5 نقاط، مع فريق المنيا بقيادة نبيل محمود "رامبو" صاحب المركز الثانى عشر برصيد 9 نقاط.

وجاءت نتائج مباريات الأسبوع العاشر في مجموعة الصعيد كالتالي.. شبان قنا 1/1 كيما أسوان

التليفونات 2/ 2 المقاصة

أسمنت أسيوط 2 /1 المدينة

شباب طامية 0/0 لافيينا

الجونة 1 /2 المنيا

الألومنيوم 1/1 النصر للتعدين

ملوى 2 /0 بترول أسيوط

ديروط 1 /1 الفيوم