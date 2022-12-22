شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث تدعيم 3 مراكز فى ميركاتو الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف مسئولو النادي الأهلي خلال الفترة الحالية محاولاتهم لحسم ملف صفقات الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية في يناير المقبل بعدما كشفت مباريات المارد الأحمر الأخيرة في بطولة الدوري حاجة الفريق لعدة صفقات قوية خاصة في ظل الإرتباطات القوية التى يستعد لها الأهلي الفترة المقبلة وأهمها منافسات كأس العالم للأندية التى ستقام في المغرب التى تقرر مشاركة الأهلي فيها مؤخراً بقرار من الفيفا ، بجانب دور المجموعات لدور الأبطال الأفريقي الذي يلعب فيها الأهلي مع أندية ، صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

ويعقد مسئولو الأهلي خلال الفترة المقبلة جلسات عمل متواصلة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني لحسم ملف إحتياجات الفريق في يناير خاصة بعدما شهدت مباريات الأحمر الأخيرة حاجة عدة مراكز للتدعيمات حيث تعادل الفريق مع فيوتشر بهدف لمثله قبل أن يُحقق فوزاً صعباً في اللحظات الأخيرة على فاركو بهدفين لهدف.

ويناقش مسئولو الأهلي إحتياجات الفريق سواء من الدوري المصري أو من الخارج بهدف تدعيم بعض المراكز ويأتي في مقدمتها ، الهجوم والظهير الأيسر والدفاع ويتشاور مسئولو النادي مع الجهاز الفني وأمير توفيق مدير التعاقدات لوضع خارطة طريق ميركاتو الشتاء والإنتهاء منها سريعاً .