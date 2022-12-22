الامارات | يليلي يحتفظ بصدارة كأس الشطرنج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حافظ محمد يليلي على المركز الأول بمسابقة الرجال في كأس رئيس الدولة للشطرنج الـ29، التي ينظمها نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، بمركز الأعمال (أدنوك) بأبوظبي، ويشارك فيها 17 نادياً يمثلها 105 من نخبة لاعبي الإمارات، ويقام حفل ختامها غداً.

وتعادل يليلي (نادي الفجيرة)، أول من أمس، مع عمران الحوسني (أبوظبي) بالجولة السادسة، ليرفع رصيده إلى خمس نقاط، وبفارق نصف نقطة عن الحوسني، الذي يتقاسم المركز الثاني مع حامل اللقب عمار السدراني (الفجيرة).

وفي بطولة السيدات، تمكنت وافية درويش المعمري (العين)، من استعادة الصدارة التي تشاركها فيها مريم عيسى (دبي)، التي فازت بنقطة مهمة على روضة السركال (أبوظبي)، ولكل من المتصدرتين أربع نقاط، وتجمعهما مواجهة قوية بالجولة السادسة.

وعلى جانب آخر، انطلقت النسخة الثانية من بطولة علي بوخليل الدولية المفتوحة للشطرنج، المقامة في قاعة الشارقة بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، تخليداً لذكرى أحد مؤسسي النادي ولعبة الشطرنج في الدولة، بمشاركة ما يزيد على 150 لاعباً ولاعبة من 25 دولة.