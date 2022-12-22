الامارات | الوحدة يقدم كرة ممتعة.. و«ديسمبر» لا يرحمه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كان شهر ديسمبر الجاري قاسياً على فريق الوحدة، إذ شهد خروج «العنابي» من بطولتين، رغم أنه كان مرشحاً بقوة للمنافسة على الجبهات كافة، وهذا بخلاف الإحصاءات المذهلة للفريق والتي كان ينقصها الفوز فقط، ففي أربع مباريات خاضها الفريق حتى الآن في هذا الشهر، سدد لاعبو الوحدة 61 كرة باتجاه المنافسين، منها 17 تسديدة على المرمى، لكن الحصيلة ضعيفة للغاية، إذ نتج عنها إحراز ثلاثة أهداف في مباراتين، بينما غابت الأهداف عن مباراتين أخريين، ما تسبب في خروج الفريق من مسابقتين في حين تضاءلت حظوظه في الدوري. وبات واضحاً أن الوحدة يقدم كرة ممتعة، لكنه يفتقد إلى من يتممها بأهداف ويحقق الانتصارات.

وتسبب مسلسل إهدار الفرص المستمر في «كابوس ديسمبر» ودّع على أثره الفريق كأس رئيس الدولة على يد شباب الأهلي، وخرج من كأس مصرف أبوظبي على يد فريق العين، بينما تضاعفت معاناته في دوري أدنوك للمحترفين بالسقوط في فخ التعادل الإيجابي 2-2 أمام خورفكان، ما وسع الفارق بينه وبين المتصدر شباب الأهلي إلى نقطتين.

وعلى الورق ظل «العنابي» الطرف الأفضل في كل المواجهات الأربع بداية من الاستحواذ على الكرة والهجمات والسيطرة على مجريات اللقاءات والقراءة الصحيحة لمدربه في مواجهة الخصوم، غير أن الواقع كان مختلفاً تماماً. وكانت مباراة خورفكان فرصة جيدة للمدرب الإسباني خيمينيز للتخلي عن أسلوب الاعتماد على البرازيلي بيدرو وحيداً في المقدمة رغم تراجع مستواه، إذ عزز هجومه بالثنائي تيغالي ولاعب الوسط المهاجم البرتغالي لويس ميغيل لينجح في فك شفرة منافسه بتسجيل هدفين، لكن ذلك كان على حساب الشق الدفاعي الذي لم يتحمل العبء، واستقبل هدفاً متأخراً كان سبباً في نهاية المباراة بالتعادل 2-2.

واعترف خيمينيز في المؤتمر الصحافي عقب المباراة بأن فريقه ينقصه الحسم داخل منطقة الجزاء. ولخصت مواجهة خورفكان الصعوبات الأساسية التي يمر بها «العنابي»، بعكس ما كان الكثيرون يتوقعون، خصوصاً أن الوحدة حقق سبعة انتصارات متتالية في الدوري قبل التوقف بسبب إقامة كأس العالم الأخيرة، لكن مع استئناف المسابقات ظهر أنه الأكثر تأثراً، بانتظار مباراة صعبة مقبلة له في الدوري الأحد القادم أمام عجمان المنتشي بانتصاراته الأخيرة.

أرقام الوحدة في آخر 4 مباريات

الدوري

- الوحدة 2-2 خورفكان (الاستحواذ 70.9%، 15 تسديدة، منها 5 على المرمى).

كأس مصرف أبوظبي الإسلامي (ربع النهائي أمام العين)

- مباراة الذهاب: (الاستحواذ 51.1%، 17 تسديدة، منها 4 على المرمى)

- مباراة الإياب: (الاستحواذ 53.3%، 20 تسديدة، منها 3 على المرمى).

كأس رئيس الدولة

- مباراة دور الـ32 أمام شباب الأهلي: (الاستحواذ 52%، 9 تسديدات، منها 5 على المرمى).