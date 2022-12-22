الامارات | ديوكوفيتش يخسر أمام الألماني زفيريف في الدوري العالمي للتنس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتواصل منافسات الدوري العالمي للتنس، الذي يقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في قاعة كوكا كولا أرينا، من 19 إلى 24 الجاري، بمشاركة 16 من لاعبي ولاعبات النخبة للرجال والسيدات، يمثلون أربعة فرق مختلطة هي: فلكونز، هاوكس، كايتس، إيجلز، ويتنافسون للحصول على لقب النسخة الأولى من البطولة المقامة في دبي، والجائزة الكبرى البالغة مليون درهم إماراتي للفريق الأول، و500 ألف درهم للفريق صاحب المركز الثاني.

وشهد اليوم الثاني فوز الكازاخستانية ريباكينا من هاوكس على البيلاروسية سابالينكا من فالكونز بنتيجة 1-6 و6-صفر و10-6، وخسر الصربي ديوكوفيتش من فالكونز أمام الألماني زفيريف من هاوكس بنتيجة 3-6 و4-6. وفي الزوجي المختلط حقق البلغاري غريغور ديمتروف والإسبانية بولا بادوسا غيبرت من فالكونز الفوز على النمساوي دومينيك ثيم والروسية بافلوشينكوفا من هاوكس بنتيجة 5-7 و-3 و10-4. وسيكون الفنان المصري محمد رمضان نجم الأمسية الفنية يوم غد، مع فنانين عالميين يحيون الحفلات اليومية.

وتجمع المنافسات الثلاث اليوم فريقي هاوكس وكايتس اللذين حققا الرصيد نفسه من النقاط بختام منافسات اليوم الثاني، حيث جمع كل منها 35 نقطة، في حين جمع فريقا إيجلز وفالكونز 27 نقطة لكل منهما، وستكون مواجهات اليوم فرصة لجمع المزيد من النقاط، وتأكيد الجدارة بالمنافسة على لقب البطولة.

وتبدأ مواجهات اليوم الساعة السادسة مساء بمباراة تجمع ثنائي هاوكس المؤلف من الألماني ألكسندر زفيريف والكازاخستانية المقيمة في روسيا الينا روباكينا مع ثنائي فريق كايتس المؤلف من الكنديان يوجينا بوشار وفليكس أوجر الياسيم، تليها مباراة في فردي السيدات تجمع بين لاعبة هوكس الأستونية انيتا كونتافيت مع لاعبة كايتس البولندية إيغا سوياتيك المصنفة رقم واحد في العالم التي ضربت بقوة منذ انطلاقة المنافسات، فيما ستجمع المواجهة الثالثة والمقررة لفردي الرجال، النمساوي دومينيك ثيم من فريق هاوكس مع الدنماركي هولغر رون من فريق كايتس.

• مواجهات قوية بين فريقي «هاوكس» و«كايتس» اليوم في الزوجي والفردي.