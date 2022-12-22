الامارات | سباق الإسطبلات الخاصة ينطلق في «بوذيب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينطلق في السادسة والنصف من صباح اليوم في قرية بوذيب العالمية للقدرة بمدينة الختم، سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 101 كلم، باكورة فعاليات سباقات كأس رئيس الدولة للقدرة والتحمل 2022، الذي يتألف من ثلاثة سباقات.

ويشتمل المهرجان على سباق السيدات لمسافة 101 كلم، الذي يقام غداً، فيما تختتم الفعاليات الأحد بكأس صاحب السموّ رئيس الدولة للشباب والناشئين لمسافة 105 كلم «نجمة واحدة».

ويصاحب الفعاليات التي ينظمها ويشرف عليها اتحاد الفروسية والسباق، سباق دولي تأهيلي لمسافة 122 كلم «نجمتان» يقام الأحد على هامش سباق كأس صاحب السموّ رئيس الدولة للشباب والناشئين.

ويقام سباق الإسطبلات الخاصة على مدى أربع مراحل، تبلغ مسافة المرحلة الأولى 30.30 كلم باللون البرتقالي، يعقبها فترة راحة لمدة 40 دقيقة، وتنطلق المرحلة الثانية باللون الأزرق ومسافتها 30.80 كلم، يعقبها فترة راحة لمدة 40 دقيقة.

وتنطلق المرحلة الثالثة باللون الأبيض ومسافتها 20.17 كلم، يعقبها فترة راحة لمدة 40 دقيقة، بعدها تنطلق المرحلة الرابعة والأخيرة التي تم ترسيمها باللون الأخضر ومسافتها 20.07 كلم، وهي نفس مواصفات سباق السيدات لمسافة 101 كلم.

ووضعت اللجنة المنظمة للبطولة عدداً من الشروط والضوابط، وتقرر أن الحد الأدنى لعمر الجواد ست سنوات فما فوق، والحد الأقصى لنبضات قلب الجواد 64 نبضة بالدقيقة، والحد الأدنى للوزن 60 كلغم مع السرج.