الامارات | افتتاح كأس آسيا للقوس والسهم في الشارقة بمشاركة 31 دولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، افتتاح كأس آسيا للقوس والسهم (المرحلة الثالثة)، التي يستضيفها اتحاد الإمارات للقوس والسهم في نادي الثقة للمعاقين من 20 إلى 25 الجاري، بمشاركة 200 لاعب ولاعبة، بينهم فئة أصحاب الهمم، الذين يمثلون 31 دولة.

وحضر حفل الافتتاح رئيس اتحاد الإمارات للقوس والسهم الدكتور سعيد مصبح الكعبي، وأعضاء مجلس الإدارة، ونائب رئيس الاتحاد الدولي الأمين العام للاتحاد الآسيوي، الكوري الجنوبي، توماس هان، بجانب مسؤولي الاتحادين العربي والإفريقي أيضاً، وكذلك أعضاء المكتب التنفيذي القاري، ورؤساء البعثات المشاركة.

وشهد الافتتاح العديد من الفعاليات المختلفة، من ذلك عرض فيديو وألعاب نارية، ودخول المنتخبات المشاركة. وقال الكعبي في تصريح صحافي إن رياضة القوس والسهم تمضي قدماً إلى مرحلة كبيرة من التطور، بفضل تشارك الرؤى والتعاون البناء والإيجابي الذي يمهد الطريق لتحقيق الأهداف المنشودة.

بدوره عبر الكوري الجنوبي توماس هان، عن سعادته بحضور فعاليات الافتتاح، وقال في تصريح صحافي إن «التنظيم الجيد وحسن الاستضافة الذي نشاهده جميعاً يعكس الحرص على دعم نجاح هذه البطولة، والتضامن معاً لازدهار هذه اللعبة في دول القارة».

وأضاف: «نرى الشغف بهذه الرياضة من الجميع، وهناك خطوات ملموسة في كل مكان لتعزيز جودة المستوى الفني، بكل تأكيد هذا أمر جيد أن تتكامل الجهود لضمان بلوغ الأهداف الداعمة للتطور».