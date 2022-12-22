الامارات | لاعب منتخب الجودو ظفار يواجه بطل أستونيا في ختام «بطولة القدس»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تختتم، مساء اليوم، منافسات بطولة الأساتذة الكبرى للجودو، المقامة بمدينة القدس بالصالة الرياضية الكبرى، بإشراف الاتحاد الدولي للجودو( IJF ). ويخوض لاعب المنتخب الوطني ظفار كوسوف مباراته الأولى في الدور التمهيدي مع اللاعب المخضرم وبطل أستونيا ميناسكين غريغوري، ضمن تصفيات وزن تحت 100 كغم الذي يشارك فيه 30 لاعباً من مختلف دول العالم، بحثاً عن نقاط التأهل لأولمبياد باريس 2024.

وشهدت بطولة القدس مشاركة 367 لاعباً ولاعبة من 58 دولة، في مقدمتهم أبرز المصنفين في العالم، والتي تبلغ جوائزها النقدية 200 ألف يورو، ويقف في صدارة البطولة مع ختام مباريات الجولة الافتتاحية الأولى منتخب فرنسا برصيد ميدالية ذهبية وفضيتين وبرونزية، وفي المركز الثاني منتخب كوريا الجنوبية برصيد ذهبية وبرونزية، ويأتي ثالثاً منتخب كوسوفو برصيد ذهبية وبرونزية.