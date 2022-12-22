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الامارات | لاعب منتخب الجودو ظفار يواجه بطل أستونيا في ختام «بطولة القدس»

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أبوظبي ■ وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب منتخب الجودو ظفار يواجه بطل أستونيا في ختام «بطولة القدس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تختتم، مساء اليوم، منافسات بطولة الأساتذة الكبرى للجودو، المقامة بمدينة القدس بالصالة الكبرى، بإشراف الاتحاد الدولي للجودو( IJF ). ويخوض لاعب المنتخب الوطني ظفار كوسوف مباراته الأولى في الدور التمهيدي مع اللاعب المخضرم وبطل أستونيا ميناسكين غريغوري، ضمن تصفيات وزن تحت 100 كغم الذي يشارك فيه 30 لاعباً من مختلف دول العالم، بحثاً عن نقاط التأهل لأولمبياد باريس 2024.

وشهدت بطولة القدس مشاركة 367 لاعباً ولاعبة من 58 دولة، في مقدمتهم أبرز المصنفين في العالم، والتي تبلغ جوائزها النقدية 200 ألف يورو، ويقف في صدارة البطولة مع ختام مباريات الجولة الافتتاحية الأولى منتخب فرنسا برصيد ميدالية ذهبية وفضيتين وبرونزية، وفي المركز الثاني منتخب كوريا الجنوبية برصيد ذهبية وبرونزية، ويأتي ثالثاً منتخب كوسوفو برصيد ذهبية وبرونزية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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