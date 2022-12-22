الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حارس

ظهر حارس مرمى الشارقة عادل الحوسني، خلال مباراة فريقه أمام اتحاد كلباء ضمن الجولة 11 للدوري، بأداء مميّز في أول ظهور له مع الفريق، ضمن التشكيلة الأساسية، بعد غياب طويل امتد منذ أبريل الماضي بسبب الإصابة في الرباط الصليبي وخضوعه لعملية جراحية.

ميكروفون

قال مشاهدون لمباريات الدوري عبر التعليق باللغة الإنجليزية إنهم يجدون صعوبة بالغة في سماع المعلق الذي يتداخل صوته مع صوت الميكروفون العالي جداً والمستخدم من قبل الجماهير بعكس التعليق باللغة العربية الذي يكون فيه الصوت عادياً، وناشدوا الرابطة إيجاد حل لهذا الأمر.

غياب

يواجه هداف النادي الكبير خطر الغياب عن مباراة القمة في الجولة المقبلة، بعد أن غادر الملعب عقب المباراة الأخيرة، وهو يتألم، كما ظهرت قدمه اليمنى الأساسية مربوطة بشريط ضاغط، واعتذر اللاعب إلى وسائل الإعلام في المنطقة المختلطة عن عدم قدرته على إجراء اللقاءات الصحافية.