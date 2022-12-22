على الرغم من أنه أحد أفضل مهاجمي العالم .. ميدو : لن ينجح بنزيما مع الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - يرى الإعلامي أحمد حسام (ميدو)، في تصريحات ببرنامج الريمونتادا، المذاع عبر فضائية المحور أن الأهلي يتعامل بشكل خاطئ مع تعاقداته الجديدة في الشق الأمامي.

وقال ميدو : "الأهلي يتعامل بشكل خاطئ مع اللاعبين الذين يتعاقد معهم في الشق الهجومي".

وتابع: " طالما تعاقدت مع لاعب فيجب أن أعطيه الدعم اللازم من خلال الحصول على فرصة باللعب حتى ولو مستواه متراجع، طالما ينفذ تعلميات المدرب بالملعب".

وواصل: "أيمن منصور على سبيل المثال غاب عن التهديف في بداياته مع الزمالك لحوالي 10 أو 11 مباراة، وصبر عليه الجهاز الفني حتى أحرز هدف في مرمى الأهلي ومن وقتها تألق أيمن منصور".

وأتم: "لو تعاقد الأهلي مع بنزيما ولعب مباراة وسجل هدف وجلس بعدها على دكة البدلاء وشارك بعد فترة من الجلوس فلن ينجح بنزيما مع الأهلي على الرغم من أنه أحد أفضل مهاجمي العالم".

صعوبة مواجهة الأهلي

من ناحية أخرى ، أكد جوردون واتسون المتحدث الإعلامي لنادي أوكلاند سيتي النيوزيلاندي، صعوبة مواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية.

وقال واتسون، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "مواجهة الأهلي دائما مميزة، فهو ناد كبير وله تاريخ وستكون صعبة جدا علينا".

وأضاف: "الأهلي حقق نتائج عظيمة في كأس العالم للأندية وحصد الميدالية البرونزية ٣ مرات من قبل، ونسعى لتحقيق نتيجة جيدة ضده".